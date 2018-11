Ziegelheim

Mit dem Aufsetzen des Knopfs auf die Spitze der Kirche in Ziegelheim endete am Donnerstag die Sanierung des Turms. Baustart für die umfangreiche Rekonstruktion war vor reichlich einem Jahr Anfang September 2017. Seitdem wurde das gesamte Gebälk aufgearbeitet, das Dach neu eingedeckt, eine Hausschwammbekämpfung erfolgreich durchgeführt und die Turmlaterne komplett erneuert. Darüber hinaus wurden Wetterfahne sowie Turmknopf ausgebessert, aufgearbeitet und neu vergoldet. Fast 400 000 Euro steckten Kirchgemeinde und Fördermittelgeber in die notwendigen Arbeiten.

Teure Überraschungen im Turm

Wie dringend eine Sanierung ansteht, zeigte sich bereits 2009, als nach einem Sturm Turmknopf und Wetterfahne abgenommen werden mussten. Dabei wurde ein Großteil der Schäden diagnostiziert, die jetzt behoben wurden. Ungeachtet dessen barg auch die Sanierung des Kirchturms in Ziegelheim Überraschungen. Dazu zählten etwa Sanierungsmängel aus den 1970er-Jahren, die sich erst offenbart hatten, als der Dachstuhl herausgenommen war oder auch der Zustand der Turmlaterne, deren Holz unter der metallenen Verkleidung schon so kaputt war, dass nur noch ein Neubau übrig blieb. Faktoren, die letztlich dazu geführt haben, dass die Maßnahme teurer wurde als anfangs gedacht und dass deshalb das Geld auch nicht bis nach unten reichte. Das heißt, die Instandsetzung der unteren Turmhälfte steht noch aus.

Nichtsdestotrotz wurden die mit Abstand wichtigsten Aufgaben – mit Gotteshilfe, wie Pfarrer Ulrich Becker während der Andacht sagte – erledigt. Teilweise sei nun Bausubstanz sogar besser als zu vor. Etwa wurde die Laterne nun mit Kupferblech verkleidet, mit einer deutlich längeren Haltbarkeit hat als die der Ursprungs-Verkleidung. Weshalb Pfarrer Becker meinte, dass unter normalen Umständen diesmal wohl noch mehr Zeit vergehen wird, bis wieder jemand die Turmkugel abnimmt, hereinschaut und mit aktuellen Zeitdokumenten auffüllt.

Zur Galerie In über 40 Metern Höhe bekam der Kirchturm in Ziegelheim nach seiner Sanierung Knopf und Wetterfahne zurück. Dem Ereignis wohnten am Donnerstag zahlreiche Zuschauer bei.

Historische Dokumente und die aktuelle OVZ

„Der Inhalt eines Turmknopfes ist immer eine Zeitreise“, so Becker, der erläuterte, dass die Kugel zuletzt 1928 offen war. Das belegen die Unterlagen, die auch im Knopf der Ziegelheimer Kirche in Hülsen hinterlegt sind und bei jeder Öffnung ergänzt werden. „Diesmal haben wir unter anderem eine aktuelle OVZ hinein getan, einen Satz Euro-Münzen, das Gemeindeblatt und einen Bericht über die vergangenen 90 Jahre“, sagte Ortschronist Michael Etzold, der in den vergangenen fast zehn Jahren die Nachrichten aus der Vergangenheit untersucht hat.

Zu den spannendsten Funden zählt eine Freibriefnachricht vom 18. Juni 1646. Diese Urkunde verbrieft die damals schon einige Hundert Jahre alte Befreiung der Handwerker von Ziegelheim von Bann- und Zunftgeboten. Diese verhinderten unter anderem in der mittelalterlichen Gesellschaft einen ruinösen Wettbewerb unter Handwerkern, indem sie deren Wirkbereich definierten. Die Ziegelheimer waren davon ausgeschlossen, weil das Dorf nicht zu den Wettiner-Besitztümern zählte, sondern eine Enklave der Grafschaft von Schönburg war.

Handschriften in Waldenburg zu sehen

Deshalb gehört die Kirchgemeinde Ziegelheim auch heute noch zur Landeskirche Sachsen und nicht zu Thüringen. Und deshalb werden die wertvollen alten handschriftlichen Originale aus der Kugel, die – anders als die Druckerzeugnisse – inzwischen nur noch als Kopie zurück in den Turmknopf kommen, im Pfarrarchiv in Waldenburg eingelagert. Etzold: „Dort können sie auf Antrag jederzeit eingesehen werden.“

Von Jörg Reuter