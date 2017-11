Das große Lesen im Altenburger Land

Altenburg. „Die kleine Spinne Widerlich“ spielt mit ihren Freunden einen Tag lang Schule. Was sie dabei erlebt, hat Diana Amft im gleichnamigen Kinderbuch aufgeschrieben. Am Donnerstag las daraus Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) den Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Zwergenland“ im Wohngebiet Altenburg Nord vor. Taubert beteiligt sich damit vorab von Altenburg aus am deutschlandweiten Vorlesetag, der für den heutigen Freitag angesetzt ist. Der Freude der Kinder an der Geschichte tat die vorzeitige Lesestunde keinen Abbruch, sie genossen es augenscheinlich und hingen an den Lippen der Ministerin.

„Kinder, die eine hohe Sprachkompetenz erlernen, sind strategisch im Vorteil“, meint Taubert gegenüber der OVZ. Nicht zuletzt wegen dieser Einschätzung wird der Vorlesetag von der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung „Die Zeit“ und der Stiftung Deutsche Bahn seit 2004 initiiert – und deshalb beteiligt sich die in Ronneburg lebende Politikerin regelmäßig an der Aktion. Bei Heranwachsenden fördere das Vorlesen den Wortschatz, was sowohl die eigene Schreib- als auch Lesefähigkeit außerordentlich positiv beeinflusst. „Ich bin jedes Jahr in einer anderen Einrichtung, für diesmal bin ich von der Arbeiterwohlfahrt gefragt worden, ob ich hier in ihrem Mehrgenerationenhaus lesen würde“, plaudert Taubert nach der Stunde mit den Kindern und Senioren.

Erst vor reichlich einem Jahr wurden die zwei Seniorenwohngemeinschaften mit insgesamt 20 Plätzen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt eröffnet (die OVZ berichtete). „Deshalb ist die Vorleseaktion zum ersten Mal in unseren Räumen“, sagt WG-Chefin Sandra Schneider, bevor sie die Ministerin durch die frisch sanierten Räumlichkeiten führt, die im gleichen Gebäude sind wie die Kita. Vorgelesen werde im Zwergenland regelmäßig und nicht nur zum Vorlesetag, betont derweil Kita-Leiterin Kerstin Frühauf-Fiebig. Manchmal übrigens auch von den Senioren. „Wir sind eine Sprach-Kita, weswegen bei uns besonders viel Wert auf die Sprachentwicklung gelegt wird“, erläutert Frühauf-Fiebig.

Die Aktionen zum Vorlesetag gehen am heutigen Freitag weiter. Altenburgs Oberbürgermeister Michael Wolf (SPD) liest ab 9 Uhr in der AWO Kita „Am Schlosspark“. In der Grundschule Schmölln sind 10 und 10.45 Uhr zwei Lesungen mit Schauspieler Ioachim Zarculea angesetzt. Und in der Kultur- & Bildungswerkstatt Nöbdenitz wird der Spieß umgedreht, hier lesen vier Schüler der Regelschule Erwachsenen vor. Zwischen 9 und 11 Uhr hoffen sie auf viele Zuhörer.

Kommende Woche, am 23. November 10 Uhr, wird Landrätin Michaele Sojka (Die Linke) in der AWO Kita „Lerchenberg“ zum Vorlesen zu Gast sein. Landtagsabgeordnete Simone Schulze hatte aus terminlichen Gründen ihre Beteiligung am Vorlesetag bereits am 6. November in der Grundschule Lucka.

Von Jörg Reuter