Windischleuba/Erfurt

Der geplante Ausbau des Deiches in Windischleuba soll im Oktober 2018 beginnen und bis August 2019 abgeschlossen sein. Das ergab die Antwort der Landesregierung auf eine mündliche Anfrage des Altenburger Landtagsabgeordneten Christoph Zippel in der vergangenen Plenarsitzung des Thüringer Landtags am 25. Mai. Der CDU-Politiker hatte die Anfrage gestellt, da es bei der Hochwasserschutzmaßnahme, die als Konsequenz aus dem Pleißehochwasser im Jahr 2013 beschlossen wurde, wiederholt zu Verzögerungen gekommen war.

Wie die zuständige Umweltministerin Anja Siegesmund (Bündnis 90/Grüne) mitteilte, wurde Ende März 2018 die Plangenehmigung durch die obere Wasserbehörde erteilt. Derzeit erfolgt die öffentliche Ausschreibung der Bauleistung, worauf die Firmen ab dem 3. Juli 2018 ihre Angebote abgeben können.

„Ich freue mich, dass die Baumaßnahmen im Herbst beginnen sollen. Die Geduld der Bürgerinnen und Bürger in Windischleuba ist arg strapaziert worden, ich kann den Unmut in der Gemeinde gut nachvollziehen. Mit meiner Anfrage wollte ich Klarheit über den Zeitplan haben“, erklärt Zippel.

Der Abgeordnete lobte im Plenum ausdrücklich die Zusammenarbeit mit der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, deren Bürgersprechstunden in Windischleuba stets in einer angenehmen und informativen Atmosphäre stattgefunden hätten.

Auch zu den anderen geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen im Altenburger Land gab Ministerin Siegesmund aufgrund der Anfrage des CDU-Abgeordneten Auskunft. Die Maßnahme in Wilchwitz soll spätestens im Juli 2018 zur Plangenehmigung beim Landesverwaltungsamt eingereicht werden, für Treben ist dies im ersten Quartal 2019 geplant. Die Fertigstellung der Genehmigungsplanung für Gößnitz ist spätestens für das erste Quartal 2019 avisiert, für die Maßnahme in Nobitz werde derzeit die Variantenuntersuchung durchgeführt.

