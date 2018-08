Altenburg

Die „Schönen der Nacht“ werden sie in Fachkreisen liebevoll genannt. Sie sehen mit den Ohren, fliegen mit den Händen und rasen mit bis zu 880 Herzschlägen pro Minute durch die Dunkelheit. Gemeint sind Fledermäuse. Wer mehr über die bedrohten Nachtlebewesen erfahren will, sollte sich den kommenden Samstagabend vormerken. In Altenburg gibt die Biologin Anja Rohland im Rahmen der internationalen Batnight – der Fledermausnacht – Einblicke in das Leben dieser Tiere.

Als Exkursionsort dient der Große Teich, der in den warmen und trockenen Sommernächten von Fledermäusen als Jagdgebiet genutzt wird. Treffpunkt ist um 20 Uhr die Brücke am Inselzoo. Der Ausflug endet gegen 22 Uhr.

Auch andernorts stehen die Tiere am Wochenende im Fokus. Weil sie unter anderem durch intensive Land- und Forstwirtschaft sowie Vernichtung ihrer natürlichen Lebensräume durch den Menschen gefährdet sind, findet die Internationale Fledermausnacht mit vielen Exkursionen und Festen statt. Insgesamt gibt es 25 heimische Fledermausarten.

Veranstaltet wird die bereits zum 22. Mal stattfindende „International Batnight“ von Eurobats, dem Europäischen Büro für Fledermausschutz. In der Bundesrepublik organisiert der Nabu die Batnight. Durch die Aktion soll auf die Bedrohung der Tiere aufmerksam gemacht werden.

Von ovz