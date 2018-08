Bevor am 15. September der Denkmalschutzpreis der Stadt Altenburg verliehen werden kann, stand am Dienstagabend der Rundgang zu den fünf Vorschlägen für 2018 an. Drei Fassaden, ein Verein und eine Kirchenkuppel buhlten um die Gunst der Altenburger Jury um Denkmalpfleger Jürgen Fröhlich.