Altenburger Land. Dem aufmerksamen Betrachter fällt es beim Gang durch Altenburg oder der Fahrt durch den Landkreis schnell auf: Das Osterland ist eine Goldgrube in Sachen historisch bedeutsamer Orte und Gebäude. Kaum verwunderlich, dass auch in diesem Jahr der Fülle an architektonischen Zeitzeugen ein eigener Ehrentag gewidmet ist. Zum bundesweit veranstalteten Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag, dem 11. September, locken bereits zum 24. Mal zig geschichtsträchtige Stätten Besucher in den Kreis.

Ein Traum in Barock: Im Eckhaus An der Brüderkirche 4 in Altenburg können die originalen Türen und das historische Treppenhaus bestaunt werden. Quelle: Mario Jahn

Als besonderes Schmankerl bieten die Veranstalter 2016 eine Reihe von bedeutsamen Stätten, die sonst nur äußerst selten oder gar erst- und einmalig für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Für Architekturfreunde bietet sich hierbei vor allem ein Rundgang durch die Straßen und Gassen Altenburgs an. In der Skatstadt öffnen gleich fünf historische Bauwerke erstmalig ihre Pforten, wie Jürgen Fröhlich von der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt mitteilt.

Zeitzeuge an der Altenburger Parkstraße: Nach Jahrzehnten ist die Villa Mylius erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. Quelle: Mario Jahn

Und auch außerhalb des Altenburger Stadtgebietes gibt es für Geschichtsfreunde wieder einiges zu entdecken – und insbesondere die Fortschritte der zahlreichen Renovierungs-, Sanierungs- und Erweiterungsvorhaben an Denkmälern im Landkreis zu bestaunen.

Termine Altenburg Rote Spitzen: 10 bis 16.30 Uhr, Besichtigung des Infozentrums der archäologischen Grabungen und Baubefunde, Klosterpuzzle

Residenzschloss: 10 bis 17 Uhr, Trödelmarkt „Kunst und Krempel“, Kaffee und Kuchen

Teehaus und Orangerie: 10 bis 17 Uhr, Infostand zum Teehaus-Förderverein und zur Sanierung der barocken „Altanvasen“, Ausstellung mit Bildern von Georg Trippler („Rund ums Schloss“) und Frank Fleischer („Impressionen von Altenburg und Umgebung)

Herzogliche Hofgärtnerei: 10 bis 24 Uhr, Besichtigung der ehemaligen Hofgärtnerei, Ausstellung zu den Sanierungsmaßnahmen

Herzoglicher Marstall: 10 bis 18 Uhr, Messe „Idee^3 – Kreativität, Kultur und Wirtschaft“, Leistungsschau der Kreativwirtschaft Altenburger Land

Lessingstraße 1: 9 bis 15 Uhr, Besichtigung des Gebäudes

Thüringer Hof (Gabelentzstraße 15): 11 bis 17 Uhr, Besichtigung des Erdgeschosses

Landestheater Altenburg: 11 bis 15 Uhr, stündlich Führungen durch das Gebäude

Mittelalterliches Bürgerhaus (Brühl 2): 13 bis 17 Uhr, Besichtigung des Hauses und der Galerie

Historischer Friseursalon (Pauritzer Straße 2): 10 bis 17 Uhr, Besichtigung des Salons und der historischen Bohlenstube von 1599, Ausstellung alter Geräte, Haare schneiden

Barockes Bürgerhaus (Burgstraße 7): 10 bis 17 Uhr, Besichtigung des Hauses, Innenhofes und Kellers

Malzkaffeefabrik (Wallstraße 29): 10 bis 22 Uhr, Führungen, Ausstellung im Keller, Spiel und Spaß für Jung und Alt

Logenhaus (Johannisgraben 12): 10 bis 18 Uhr, Besichtigung, stündliche Führungen

Karolinum (Hospitalplatz 8): 10 bis 17 Uhr, Vorstellung des Fördervereins, Besichtigung der Aula

Schützenhaus (Am Anger 1-2): 9 bis 18 Uhr, Besichtigung des Spirituosenmuseums, stündliche Führungen

Gemeindehaus (Johannisgraben 3a): 11 bis 16 Uhr, Besichtigung und Führungen

Barockes Bürgerhaus (Bei der Brüderkirche 4): 10 bis 16 Uhr, Besichtigung

Botanischer Garten: 10 bis 16 Uhr, Besichtigung, Führungen, Pflanzenbörse

Schmidtsche Villa (Rudolf-Breitscheid-Str. 19): 10 bis 15 Uhr, Besichtigung, Führung nach Bedarf

Villa Köhler (Leipziger Str. 2): 11.30 bis 16 Uhr, Besichtigung

Villa Mylius (Parkstr. 4): 9 bis 12 Uhr, Besichtigung

Altenburger Brauerei (Brauereistr. 20): 11 bis 17 Uhr, Besichtigung von Sudhaus und Brauereimuseum

Ehemaliges Eisenbahnerheim (Steinbergstr. 1): 10 bis 17 Uhr, Besichtigung

Wohnhaus Eisenbahnersiedlung Rasephas (Zacharias-Kresse-Str. 4): 11 bis 17 Uhr, Besichtigung des Gartens und der Töpferei, Ausstellung und Verkauf von Keramik-Deko

Altenburger Tourismus GmbH: 15 Uhr, Stadtführung „Denkmale in Altenburg“, Treff: Markt 17

Bartholomäikirche: Gottesdienst von 10 bis 11.30 Uhr, Besichtigung von 11.30 bis 16 Uhr

Brüderkirche: 11.30 bis 16 Uhr, Besichtigung

Herzogin-Agnes-Gedächtniskirche: 11.30 bis 16 Uhr, Besichtigung

Katholische Kirche „Erscheinung des Herrn“: 11 bis 17 Uhr, Führungen, Kreuzausstellung, 13, 14 und 15 Uhr Vorführung des Glockenspiels

Kirche „Unser Lieben Frauen“: 14 bis 17 Uhr, Besichtigung, Erläuterungen zum Bauwerk, Orgelmusik um 15 Uhr

Kleinod: Mit der Brennerei (Foto) ist das letzte Gebäude des Rittergut-Komplexes in Treben restauriert – mit Park und Teich ein Kleinod. Quelle: Mario Jahn

Termine Landkreis Altkirchen, Dorfkirche: Festgottesdienst um 10 Uhr, 14.30 Uhr Orgelkonzert mit Kantorin Anne Beyrer, Turmbesteigung

Dobitschen, Teichstraße 5: 10 bis 17 Uhr, Ausstellung zur Geschichte des Gasthofes, Infos zur Orts- und Schlossgeschichte

Dobitschen, Kirche: 10 bis 17 Uhr, Besichtigung

Dobraschütz, Dorfkirche: 10 bis 17 Uhr, Besichtigung des restaurierten Innenraumes

Ehrenhain, Vierseithof (Waldenburger Str. 33): 10 bis 17 Uhr, Ausstellung zu ländlichen Handwerksberufen, Vorführungen an historischer Wäscherolle und Spinnrad, Geflügelausstellung und Alpakagehege, Bienenstand und buntes Programm

Fockendorf, Heimat- und Papiermuseum (Fabrikstr. 10): 10 bis 17 Uhr, Führungen, Vorführung der Papiererzeugung, Ausstellung zum Grafiker und Karikaturisten Gerhard Brinkmann, Besichtigung des Wasserkraftwerkes

Garbisdorf, Kulturgut „Quellenhof“: 10 bis 17 Uhr, Infos zum Stand der Instandsetzungsarbeiten, Besichtigung von Hof und Bauerngarten, Ausstellung des Göpfersdörfer Künstlers Peter Geist

Gößnitz, Heimatstube (Kauritzer Str. 8): 14 bis 17 Uhr, Ausstellung zur Entwicklungsgeschichte Gößnitz, Sonderausstellung „Gastronomie im Wandel der Zeit“

Heyersdorf, Dorfkirche: 10.15 bis 17 Uhr, Gottesdienst, Besichtigung und Infos zum abgeschlossenen Baugeschehen

Lohma, Dorfkirche: 11 bis 17 Uhr, Ausstellung „Schöpfung“, Vortrag zum Sanierungsstand und geplanter Atelierkirche

Nöbdenitz, Dorfkirche: 10 bis 17 Uhr, ab 14 Uhr Führungen zum restaurierten Turmuhrwerk

Nöbdenitz, Pfarrscheune: 12 bis 17 Uhr, ab 14 Uhr Vorträge zur Entwicklung der Kirchen Nöbdenitz und Posterstein, Filmpremiere „Perlen im Oberen Sprottental“

Nöbdenitz, Kultur- und Bildungswerkstatt im Pfarrhof: 12 bis 17 Uhr, Führungen, Ausstellung zur 1000-jährigen Eiche, Hans Wilhelm von Thümmel und zum ehemaligen Rittergut, Präsentation historischer Löschtechnik

Nöbdenitz, Teiche und Kindergarten: 11 bis 16 Uhr, um 13, 14 und 15 Uhr Führungen zum ehemaligen Rittergut, Besichtigung des historischen Teehauses

Posterstein, Dorfkirche: 10 bis 17 Uhr Besichtigung, um 17 Uhr Orgelspiel, Erläuterungen zum historischen Schnitzwerk

Posterstein, Burgberg & Herrenhaus: 10 bis 17 Uhr, Infos zum Stand des Projektes, Führungen im Herrenhaus

Lumpzig-Hartha, Bockwindmühle: 10 bis 17 Uhr, Führungen

Ponitz, Renaissanceschloss: 10 bis 17 Uhr, Musik und Konzerte, Fotoausstellung „Englische Impressionen“ von Richard Herrmann, Öffnung des Schlossantiquariats

Schmölln (Markt 20 & Markt 1): 10 bis 17 Uhr, dreiteilige Sonderausstellung zur Stadtgeschichte, Rathausturmbesteigung, Besichtigungen

Schmölln, Ronneburger Straße: 10 bis 17 Uhr, Ausstellung zur Knopfindustrie im Technischen Museum

Schmölln, Pfefferberg: 10 bis 17 Uhr, Besteigung des sanierten Ernst-Agnes-Turmes

Romschütz, Kirche St. Matthäus: 11 bis 17 Uhr, Führungen

Schwanditz, Rittergut: 10 bis 18 Uhr, Öffnung des Hofes, Besichtigung des Kuhstallgebäudes, Vorstellung neuer Bauvorhaben, Kartoffelausstellung

Treben, Breite Str. 2, Rittergut und Park: 10 bis 17 Uhr, Besichtigung von Rittergut und Mälzerei, Spaziergang durch Rittergutspark, Führungen

Ziegelheim-Engertsdorf, „Hinteruhlmannsdorfer Komödiantenhof“: 11 bis 17 Uhr, Besichtigungen und Führungen, historisches Wandmarionettentheater, Marionettenspielerwohnwagen (wetterabhängig)

Von Bastian Fischer