Denkmaltag lockt zahlreiche Besucher nach Altenburg

Zum Tag des offenen Denkmals strömten am Sonntag wieder zahlreiche Besucher nach Altenburg. Neben Stippvisiten in bekannten historischen Gemäuern standen für viele Gäste auch Einblicke in Kirchen und Vereinsräumlichkeiten auf dem Programm. Und in der Bartholomäikirche gab es – im Wortsinn – einen kulinarischen Höhe-Punkt.