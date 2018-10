Meuselwitz

In normalen Zeiten produziert die Guss Meuselwitz im Jahr bis zu 6600 Tonnen Abfälle, die bei der Eisengießerei anfallen. Diese werden in der Deponie Phönix-Ost abgelagert, die sich im Industriepark nördlich von Bünauroda gleich hinter der Herkules GmbH, rechts an der Landstraße in Richtung Lucka befindet. Eigentlich würde diese Lagerstätte noch 16 Jahre ausreichen, bliebe es ungefähr bei dieser jährlichen Abfallmenge.

Erweiterung um 55 000 Kubikmeter

Doch nun will Guss seine Deponie um 3750 Quadratmeter erweitern. Das wurde auf der Stadtratssitzung am Dienstag bekannt. Die Kapazität würde um 55 000 auf 344 000 Kubikmeter steigen. Zu erwarten wäre, dass damit auch die mögliche Lagerzeit anwächst – auf 24 Jahre. Doch dem ist nicht so. Sie sinkt sogar, auf 14 bis 15 Jahre, weil Fremdeinlagerungen aus benachbarten Gießereistandorten des DIHAG Unternehmensverbundes von jährlich 4500 Tonnen geplant sind. All diese Zahlen sind Inhalt des Antrages von Guss, der der OVZ vorliegt.

Stadtrat stimmt dagegen

Mit solchen Fremdeinlagerungen hatte die Firma in der Vergangenheit schon immer mal geliebäugelt, falls so etwas gesetzlich möglich sei. Doch Industrieabfall aus anderen Konzernstandorten nun wirklich aufzunehmen, ist der Hauptgrund des Stadtrates, solche neuerlichen Pläne mehrheitlich abzulehnen. Das ergab ein Abstimmung zu dessen Sitzung am Dienstag. Zunächst einmal fordern die Volksvertreter eine Auflistung jener Betriebe, von denen der Abfall stammen soll, samt geplanter Transportwege. Außerdem wird angezweifelt, dass ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb der Deponie nur durch diese Fremdablagerung möglich ist. Denn genauso begründet das Unternehmen sein Vorhaben.

Landesabfallplan verbietet Pläne

Doch Meuselwitz bringt noch mehr Einwände vor. So würde der Fremdabfall dem Landesabfallwirtschaftsplan widersprechen, nach dem Phönix Ost als Betriebsdeponie geführt wird und somit gar keine Stoffe aus anderen Betrieben einlagern darf. Außerdem befindet sich die Fläche im Vorbehaltsgebiet „Tourismus und Erholung – Altenburger Wald- und Seenland“. Dieses Areal, in dem sich zum Beispiel der Prößdorfer See befindet, soll eigentlich einer natur- und landschaftsgebundenen Erholung dienen.

Zweifel an Sickerwasser-Menge

Ein weiterer kritischer Punkt ist das anfallende Sickerwasser. Es wird aufgefangen, abgepumpt und ins Klärwerk nach Meuselwitz geleitet. Die Menge ist auf maximal 50 Kubikmeter pro Tag begrenzt und soll sich laut den Plänen von Guss nicht erhöhen. Diese Behauptung scheint für den Stadtrat bislang nicht nachgewiesen, vor allem weil sich die Deponiefläche und das Volumen vergrößern.

Neben diesem Nachweis fordert Stadträtin Angela Pechmann (Linke) außerdem, dass die Stadtwerke in Zukunft die Genehmigung erteilen, ob das Oberflächenwasser von Phönix Ost ins Klärwerk geleitet werden darf. Denn eine solche Erlaubnis hatte 1998 das damalige Staatliche Umweltamt Gera erteilt. Die Forderung der Stadt, diese selbst zu genehmigen, wäre damals nicht erfüllt worden, sagte Pechmann. Für Pechmann liege ohnehin auf der Hand, dass mit der Deponieerweiterung in Zukunft „primär Geld verdient werden soll“. Denn Guss allein würde die zusätzliche Lagerkapazität nicht benötigen.

Erweiterung dient nicht Guss

Auch für Klaus-Peter Liefländer, den Chef der Fraktionsgemeinschaft von UWG und SPD, würde die Erweiterung wohl nicht dazu dienen, den Standort der Eisengießerei zu sichern, sondern fremde Abfälle aufzunehmen. Wenn die Firma nicht mehr existieren sollte, „fahren dann andere ihren Müll hierher.“ Falls die Erweiterung der Region dienen würde, hätte seine Fraktion keine Problem damit, dieser zuzustimmen.

Die Deponie befindet sich auf Abraum, der beim früheren Braunkohleabbau aufgeschüttet wurde. Laut Firmenangaben werden dort ausschließlich Eisensilikatschlacke, Altsand und Filterstaub abgelagert. Unklar ist nun, ob das so bleibt. Laut den Plänen sollen diese drei Abfallarten beibehalten werden – allerdings nur hauptsächlich.

Von Jens Rosenkranz