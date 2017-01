Altenburg. „Heut ist ein Tag, um auszuruhn / von mir selbst ein kleines Weilchen. / Und sei es nur für diese Zeilchen, / um einmal nichts und wieder nichts zu tun.“ So beginnt ein Gedicht des Altenburger Kunsthistorikers Dieter Gleisberg in seinem Buch „Wie schön war die Kreidezeit“ – eine von Rolf Münzner illustrierte Sammlung von Gedichten und Aphorismen. Diese Sammlung erscheint gerade zur rechten Zeit, denn der noch immer im mitteldeutschen Kunstleben agierende Gleisberg feierte am Montag seinen 80. Geburtstag (die OVZ berichtete).

„Heut ist ein Tag, um auszuruhn …“ – das bedeutete schon immer für den vielseitig Interessierten, der schon in jungen Jahren Ausdruckswillen und Gestaltungskraft mit dem Zeichenstift auf Papier vergegenständlichte, sich an der Kunst des Schreibens, am Ergötzlichen des Lesens und am Erbaulichen des Sinnierens zu erquicken. In mehr als 300 Publikationen finden sich mittlerweile Beiträge von Dieter Gleisberg, die sich von der Monografie bis zum Artikel im „Allgemeinen Künstlerlexikon“ spannen. So veröffentlichte der promovierte Kunsthistoriker Beiträge über Max Klinger, Conrad Felixmüller, Max Beckmann, Otto Dix, Wolfgang Mattheuer, Rolf Münzner, Peter Schnürpel und viele weitere.

Bereits 1960 verschlug es den jungen Absolventen der Kunstgeschichte der Leipziger Universität nach Altenburg. Obwohl seine ursprüngliche Intention eher auf eine Beschäftigung mit mittelalterlichen Plastiken ausgerichtet war, arbeitete er sich nach und nach in die neuen Aufgaben im Lindenau-Museum ein, betreute intensiv die Grafische Sammlung und mit wachsender Begeisterung das umfangreiche Werk von Conrad Felixmüller. Die Bilder dieses Künstlers wurden für Gleisberg nicht nur zu einem umfassenden Arbeitsgebiet, mit Felixmüller verband ihn eine der ihn prägenden Künstlerbekanntschaften. Noch heute erzählt im Wohnhaus der Familie Gleisberg ein Porträt des jungen Grafik-Kenners, das Felixmüller gemalt und ihm geschenkt hatte, wie nahe sich Wissenschaftler und Künstler standen.

Hanns-Conon von der Gabelentz, der maßgeblich nach dem Zweiten Weltkrieg das Bild des Lindenau-Museums geprägt hatte, übergab die Leitung des Hauses 1969 an Dieter Gleisberg. Unter seiner Regie schärfte sich das Profil des Museums als ein Ort der zeitgenössischen Kunst und wuchs der Bestand der Grafischen Sammlung. Besonders hervorzuheben ist, dass eine Idee des Gründervaters Bernhard August von Lindenau wieder aufgenommen und in Anknüpfung an dessen Kunst- und Gewerbeschule im Jahr 1971 das Studio Bildende Kunst gegründet wurde. Gleisberg bedauert es heute, dass er seine Idee, neben der praktischen Ausbildung für künstlerische Laien auch eine kunsthistorische zu installieren, nicht in die Tat umsetzen konnte – eine nicht erfüllte Aufgabe, die aber auch eine Perspektive in sich trägt.

Im Jahr 1981 wurde Dieter Gleisberg zu seiner eigenen Überraschung als Direktor an das Museum der bildenden Künste Leipzig berufen. Eine große persönliche und fachliche Herausforderung, die er gern und mit dem nötigen Respekt vor der Aufgabe annahm. Es war der Ausgangspunkt für eine noch umfassendere Beschäftigung mit der zeitgenössischen Kunst. Vor allem sein Engagement und sein Bemühen, das Leipziger Museum auch international bekanntzumachen, führten zu zahlreichen Ausstellungen, die im In- und Ausland wahrgenommen wurden. In jenen Jahren intensivierte sich seine Auseinandersetzung mit österreichischer Kunst der Gegenwart, die auch in seiner außerordentlichen Mitgliedschaft in der Gesellschaft Österreichischer Künstler Wien ihren Ausdruck fand.

1992 reichte Dieter Gleisberg sein Pensionierungsgesuch ein. Er war nicht Mitglied der SED, sondern der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands gewesen – dennoch blieb in einer leitenden Funktion eine gewisse Nähe zum sozialistischen Staat unvermeidbar. Dass aus dieser Nähe auch Spekulationen und Schmähungen folgten, die selbst seine jahrzehntelange Verbundenheit mit Wolfgang Mattheuer belastete, bleibt als schmerzliche Erfahrung stehen.

In den letzten 25 Jahren wendete sich Gleisberg neben seinen Studien zur Leipziger und Altenburger Sammlungsgeschichte noch konzentrierter der zeitgenössischen Kunst zu. Die Pflege seiner über Dezennien dauernden Freundschaften mit Rolf Münzner, Peter Schnürpel oder Reiner Schwarz und die Korrespondenz mit vielen anderen Künstlern spiegelt sich auch in einer Briefsammlung wider, ein Opus von über 900 Exemplaren, das Dieter Gleisberg bereits dem Staatsarchiv in Altenburg zur Verfügung gestellt hat.

Und noch ein ganz eigener Tätigkeitsbereich hatte sich dem Pensionär geöffnet. Mit großer Akribie forschte Dieter Gleisberg zur Herkunft der Kunstsammlungen von Goethe und über dessen Verhältnis zur bildenden Kunst. Nicht zuletzt fungiert er als Mitherausgeber der Reihe „Göpfersdorfer Kunstblätter“, die im Altenburger E. Reinhold Verlag erscheint.

Auch privat kann der Träger des Kunstpreises der Stadt Leipzig und des Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst nicht von Ruhestand reden. Denn der nunmehr 80-Jährige, der mit seiner Frau in Altenburg lebt, ist Vater einer Tochter, Groß- und Urgroßvater.

Und so wird es auch weiterhin wohl eher heißen: „Heut ist kein Tag, um auszuruhn.“

Dieter Gleisberg „Wie schön war die Kreidezeit“, 80 Splitter und Späne mit

18 überwiegend vierfarbigen Zeichnungen von Rolf Münzner, 104 Seiten, 19,80 Euro, ISBN 978-3-95755-022-4

Von Klaus-Jürgen Kamprad