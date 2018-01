Der Puppendoktor zu Gast im Altenburger Schlossmuseum

Altenburg. Den älteren Lesern ist sie gewiss noch in guter Erinnerung: Frau Puppendoktor Pille mit der großen, klugen – nach Elternprotesten später – der großen runden Brille. Von 1959 bis 1988 war sie regelmäßig im Kinder-Abendprogramm des DDR-Fernsehens – beim Sandmännchen – zu sehen und behandelte fiktiv Puppenkinder und Teddys ihrer kleinen und großen Zuschauer. Während im Fernsehen Schauspielerinnen den Arztkittel überstreiften, gibt es im wahren Leben echte Puppendoktoren, die aber keine Ärzte, sondern ganz versierte Handwerker sind.

Es solcher war jetzt im Altenburger Schlossmuseum zu Gast: Jörg Fläming aus Lichtenstein/Sachsen. Und dies nicht ohne Grund. Die derzeit noch zu sehende Weihnachtsausstellung zeigt Puppenstuben und Kaufmannsläden aus zwei Jahrhunderten. Da passte solch ein Besuch gut.

Bereits in dritter Generation werden von der Familie antike Stücke zusammengetragen und zum Teil in eigener Werkstatt repariert. In den 1970er- und 1980er-Jahren sammelte die Großmutter von Jörg Fläming Puppen, Teddys, Eisenbahnen, Blech-und Holzspielzeug. Sie übertrug ihre Sammelleidenschaft auf ihre Kinder und später auf die Enkelkinder. Anfang der Neunziger kam dann noch eine Restaurierungswerkstatt dazu. Im August 1996 eröffnete die Familie in Lichtenstein das erste private Puppen- und Spielzeugmuseum.

In der hauseigenen Werkstatt, die mittlerweite weit über die Grenzen Sachsens hinaus bekannt ist, kann man Jörg Fläming bei der Restaurierung von Spielzeugen zuschauen. Hauptsächlich handelt es sich dabei um alte Stücke. Denn „in der heutigen Wegwerfgesellschaft wird kaum noch Spielzeug aufgehoben oder repariert“, bedauert Jörg Fläming. Auch die Ersatzteile für Puppen, Teddys oder Holz-und Blechspielzeug sammelte die Familie über Jahre hinweg; mittlerweile füllen sie etliche Körbe.

In Altenburg gab der „Puppendoktor“ eine Kostprobe seines Könnens. Es war der erste Einsatz dieser Art, denn normalerweise repariert Jörg Fläming nur in seiner Werkstatt in Lichtenstein. Das Interesse der Besucher war groß, doch es beschränkte sich fast ausschließlich auf Puppeneltern vergangener Generationen; Kinder waren kaum zu sehen – wohl ein augenscheinlicher Beweis für Flämings Wegwerfgesellschaft-Begründung. Neben Fragen zu Kosten für Reparaturen, Ersatzteilgewinnung oder dem Spielzeugmuseum in Lichtenstein, beantwortete Fläming auch Fragen nach seinem Werdegang als Puppendoktor, Museumsleiter und Gastwirt.

Anhand mitgebrachter Puppen und Teddys zeigte er geduldig wie aufwendig eine Reparatur sein kann. Irina Pfefferkorn, eine Besucherin der Puppenstuben- Ausstellung, hatte am Sonntag gleich zwei „Patientinnen“ mitgebracht. Die 50 und 70 Jahre alten Schildkröt-Puppen haben im Laufe der Jahre einige Blessuren erlitten, die „heilbar“ sind. Mit viel Liebe zum Detail, aber auch Erfahrung und Leidenschaft, erklärte Fläming die „Verletzungsmuster“ und Reparaturmöglichkeiten, zeigte aber auch die Kosten auf. Bei der Puppen-Besitzerin zählte jedoch mehr der ideelle Wert – sie gab die kleinen Patientinnen in die goldenen Hände von Jörg Fläming. Andere Besucher erzählten von ihren Kindheitserinnerungen an den heiß geliebten Teddybären oder das Kuscheltier, die einst Freund und Seelentröster in einem waren.

Wer das Puppenmuseum oder die Restaurierungswerkstatt original sehen möchte: Das Museum in Lichtenstein ist täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. In einer hauseigenen Gaststätte kann man sich auch kulinarisch stärken. Die Weihnachtsausstellung im Altenburger Schloss kann noch bis zum 25. Februar dienstags bis sonntags 10 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Von Margitta Tittel