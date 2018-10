Altenburg

Nein, ein Operettenzerstörer ist Bernhard Stengele nicht.

Er wird dem Operettenpersonal gesagt haben: „Geht raus auf die Bühne, macht den Leuten eine Freude, seht zu, wie ihr mit der etwas verqueren Handlung klar kommt – und dann singt schön, singt so schön, wie ihr es könnt!“ Schön gesungen wurde am vergangenen Sonntagabend zur Premiere des „Vogelhändlers“ von Carl Zeller. „Was ihr sonst auf der Bühne zu tun habt, das erfahrt ihr dort von mir“, und das war – das wissen wir jetzt – manchmal einfach etwas zu viel. Die Inszenierung kam rasch in Fahrt und verlief rasant. Das ist kein Nachteil für die Operette, so man ihr die nötigen Ruhepunkte gibt. Diese fehlten aber hier und die textlichen Veränderungen und Ergänzungen führten zu einer nicht immer gerechtfertigten Erweiterung auf drei Stunden Spieldauer. Natürlich muss man heute eine andere Sicht auf dieses Werk haben als vor 50 Jahren – Bernhard Stengele hatte darüber im OVZ-Interview gesprochen. Der dabei in dieser Aufführung entstandene Aktionismus hat aber auch Grenzen, und diese werden z.B. bei Miriam Zubieta als Christel öfters überschritten. Sie vollzieht am Boden liegend Leibesübungen, als stände sie in Vorbereitungen auf die nächsten Olympischen Spiele. Sie hetzt von einer Bühnenseite zur anderen und dass sie dabei noch verständlich spricht und singt, ringt große Bewunderung ab. Das ist einfach zu viel!

Hit auf Hit – ein Genuss

Aber nicht im Musikalischen. Thomas Wicklein hat Orchester und Bühnengeschehen fest im Griff und die richtige Balance gefunden zwischen Spieloper a la Lortzing und klassischer Operette. „Der Vogelhändler“ ist eine der musikreichsten Operetten und eine der musikalisch schönsten. Da kommt Hit auf Hit. Dies genießen zu können ist eine der Vorzüge dieser Aufführung. Wicklein holt die ganze Operettensinnlichkeit aus der Partitur.

Anne Preuß ist eine junge Kurfürstin. Das Lied „Als geblüht der Kirschenbaum“ als Reminiszenz an ihr vergangenes Leben ist einer der wenigen innigen Momente an diesem Abend, der erweitert wird durch das Voranstellen von Reiner Maria Rilkes Gedicht „Herbsttag“ – eine glückliche Verbindung von schöner Literatur und Musik, die Anne Preuß gleichermaßen gut interpretiert.

Starker Auftritt der beiden Tenöre

Die beiden Tenöre Janos Ocsovai als Adam und Timo Rösner als Graf Stanislaus geben stimmlich wie darstellerisch ihren Rollen starkes Profil. Johannes Beck mit prächtiger Haardolle als Baron Weps hat wieder einmal eine abendfüllende Rolle und spielt und singt sie nach allen Regeln aus. Adelheid Brandstetter ist als Gast wieder einmal in Altenburg zu erleben und singt ihre Rolle der Adelaide großartig wie eh und je. Kai Wefer und Elrich Burdack agieren als verschrobene Gelehrte in dem bekannten Duett „Ich bin der Prodekan“. Florian Neubauer aus dem Thüringer Opernstudio ist schon wie zum Ensemble gehörig und gibt den Dorfschulzen überzeugend. Iris Eberle und Claudia Müller sind als Wirtin und Kellnerin sehr präsent auf der Bühne.

Zwei Mitglieder der Altenburger Bauchtanzschule Mandy Bergmann, Lisa Lewicki und Hella Neldner, bilden als „Paradiesvöge“l das Kleinballett bei Adams erstem Auftritt.

Musikalisches Glanzstück war wieder einmal der Chor des Theaters, verstärkt durch Chorsolisten, sehr gut vorbereitet durch Ueli Häsler und Gerald Krammer. Für Bühne und Kostüme verantwortlich war Kristopher Kempf, der in beiden Bereichen übermäßigen folkloristischen Schnickschnack vermied und auf der Bühne eine Bühneneinfassung installierte, die Anleihen beim englischen Landhausstil verriet. Das war ästhetisch schön wie praktisch wertvoll. „Der Vogelhändler“ wurde vom Publikum mit nicht enden wollendem Beifall gefeiert.

Von Manfred Hainich