Wenn Straftaten geschehen, stehen vor allem die Verdächtigen im Fokus. Polizei und Staatsanwaltschaft, Gerichte und Anwälte befassen sich mit Taten und Tätern, die dann auch die Berichterstattung prägen. Das Leid der Opfer hingegen, kümmert scheinbar kaum jemanden. Ganz anders beim gemeinnützigen Verein „Weißer Ring“. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, sich der Opfer anzunehmen und sie zu unterstützen.

Rund 70 Fälle im Jahr

Die Opferhilfsorganisation hat auch im Altenburger Land eine Außenstelle. Momentan kümmern sich im Kreis neun Mitarbeiter ehrenamtlich um jährlich circa 70 Opfer. Leiterin ist seit rund 15 Jahren Elke Hörügel. „Ich bin damals nach dem Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt erstmals auf den Verein gestoßen, weil ich beruflich, mit den Opfern zu tun hatte“, erzählt Hörügel. Der Schritt, sich ehrenamtlich in der Hilfsorganisation zu engagieren, war dann nicht mehr all zu weit für sie. Stolz berichtet die Chefin des derzeit 52 Mitglieder starken Vereins, dass der Weiße Ring Altenburger Land zu den Außenstellen mit dem höchsten Spendenaufkommen in Thüringen zählt.

Dennoch hatte die Gruppe um Elke Hörügel kürzlich zu einer Art Krisensitzung eingeladen. „Ich habe mich entschlossen, zum Jahresende mein Amt als Außenstellenleiterin niederzulegen. Deshalb suchen wir gerade nicht nur weitere Mitstreiter, sondern ganz dringend jemanden, der das Amt des Außenstellenleiters fortführt“, so die 72-Jährige. Bereits vor einiger Zeit habe sie unter anderem aus familiären Gründen den Schritt intern angekündigt. Doch es habe sich niemanden gefunden, weshalb sich der Verein nun mit dem Hilferuf an die Öffentlichkeit wendet. „Ehrenamtlich bedeute ohne Vergütung“, betont Hörügel mit Verweis auf Gespräche im Landratsamt. Dort habe es wohl erste Anfragen gegeben, die sich dann aber sogleich nach der Vergütung erkundigt hätten.

Opfer müssen nicht erst zur Polizei

„Am Ende wiegt für uns das Gefühl der Dankbarkeit der Klienten alles auf“, meint Ulrike Schmid, eine der Opferhelferinnen. Auch wenn die Aufgaben nicht immer einfach sei, was alle am Sitzungstisch unisono bestätigen. Laut Hörügel stehen 2018 bei der eigenen Arbeit Straftaten wie sexueller Kindesmissbrauch, häusliche Gewalt und Stalking im Vordergrund. Deren Opfer benötigen wie nahezu alle anderen Opfer von Kriminalität auch meist und in erster Linie psychologische Hilfe, um verarbeiten zu können, was ihnen widerfahren ist. Sie seien natürlich keine Mediziner, betonen die Helfer, aber oft reiche es für den Moment aus, wenn die Betroffenen jemanden haben, mit dem sie reden können, der ihnen zuhört.

„Dabei ist nicht notwendig, dass die Opfer bei der Polizei waren oder eine Anzeige erstattet haben“, betont Steffen Gründel, der einzige Mann in der Helferrunde. Er denkt dabei unter anderem an Opfer von Sexualdelikten, die häufig eine gewisse Zeit brauchen, bevor sie über ihr Martyrium sprechen können. „Als Weißer Ring vermittel wir Gesprächspartner bei der Polizei, helfen beim Finden von Anwälten oder Psychiatern, wo wir als Hilfsorganisation auch schnell Termine für unsere Klienten bekommen“, umreißt Hörügel, den wohl wichtigsten Teil der Arbeit neben dem einfachen Zeitnehmen und Zuhören. Der Weiße Ringe vermittle aber nicht nur, er begleite die Opfer, wenn gewünscht, auch zu solchen Terminen oder zu Gerichtsverhandlungen.

Zusätzliche Mitarbeiter werden ständig gebraucht

Selbstverständlich sei ein solcher Einsatz zeitaufwendig und setze einen verständnisvollen Partner voraus, sagt Elke Hörügel, die sehr gern sehen würde, wenn das erhalten bliebe, was sie im Altenburger Land aufgebaut hat. „Aber ich organisiere die Arbeit je nachdem, wie unser Mitarbeiter Zeit haben.“ Sollte sich kein Nachfolger für sie finden, dann würde die Außenstelle des Weißen Rings aufgegeben und die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter vom Landesverband von Erfurt aus organisiert.

Das würde letztlich auch der Verankerung des Vereins im Kreis schaden, was sehr wahrscheinlich einen Rückgang der Spenden bedeutet, wie Hörügel befürchtet. Auch das Finden neuer ehrenamtlicher Mitarbeiter würde außerordentlich schwer werden, wenn die Organisation vor Ort praktisch nicht mehr existent wäre. Und Mitarbeiter kann es beim Weißen Ring gar nicht genug geben. Obwohl der Verein bis jetzt noch nie einen Fall aus Personalnot ablehnen musste, so die scheidende Außenstellenleiterin, werden ständig neue Leute gesucht, die sich in der Hilfe für Kriminalitätsopfer engagieren.

Von Jörg Reuter