Altenburg. Mit dem Buch über die Lumpziger Bockwindmühle hat sich der Verein Altenburger Bauernhöfe einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Am Donnerstag stellten die Autoren um Vereinsmitglied Andreas Klöppel das Ergebnis ihrer akribischen Archivrecherchen der Presse vor. Auf 128 Seiten haben sie in Texten und Bildern zusammengetragen, was über die Lumpziger Bockwindmühle zu finden war. „Natürlich ohne den Anspruch auf Vollständigkeit, weil wir weder unbegrenzt Platz noch Zeit hatten“, erklärte Andreas Klöppel zur Buchpräsentation im Altenburger Verlagshaus Kamprad.

Nichtsdestotrotz haben die Autoren teils einzigartige Informationen notiert, die es so für das Altenburger Land noch nicht gab. Dazu zählen beispielsweise Karten, auf denen alle früheren Standorte von Wind- und Wassermühlen eingezeichnet sind. Die Recherchen ergaben: Allein im Altenburger Land können 40 Windmühlenstandorte belegt werden. Ab Dienstag ist das Buch „Die Bockwindmühle von Lumpzig im Altenburger Land“ für 19,80 Euro im Buchhandel erhältlich. Verkaufsstart ist aber bereits am Pfingstmontag bei der zentralen Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Mühlentags. Mit einem Gottesdienst um 9 Uhr beginnt der ereignisreiche Tag, zu dem auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erwartet wird. Zum Programm, das den ganzen Tag für Unterhaltung sorgen wird, gehören auch Schauvorführungen in der Bäckerei und Käserei im Mühlenhof. Die Werkstätten werden am Montag erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.

Im Landkreis kann zum Mühlentag auch die Wassermühle im Schmöllner Ortsteil Schloßig besichtigt werden, wo es Kaffee und Kuchen gibt. Außerdem lockt am Pfingstmontag das zweite Meuselwitzer Mühlenfest aufs ehemalige Mühlengelände. Im benachbarten Sachsen-Anhalt öffnet die Würchwitzer Blumenmühle um 10 Uhr ihre Pforten, wo die Gäste mittelalterliches Treiben erwartet.

Die OVZ verlost zwei Exemplare des Buchs über die Lumpziger Bockwindmühle. Dazu einfach am Dienstag, 6. Juni 2017, um 14 Uhr unter Tel. 03447 574915 anrufen und Glück haben.

Von Jörg Reuter