Der heilige Martin mobilisiert Familien in und um Altenburg

Altenburg/Meuselwitz/Langenleuba-Niederhain. Der heilige Martin wird am Wochenende wieder hunderte Kinder und ihre Familien mobilisieren. Mehrere Veranstaltungen sind geplant. Die größte findet in Altenburg statt: Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde laden am Samstag um 17 Uhr zum ökumenischen Martinsfest mit Lampionumzug ein. In der Brüderkirche ist Beginn mit dem Martinsspiel und Martinsliedern. Von dort aus zieht der Lampionzug, angeführt von Martin, der voran reitet, durch die Stadt zur katholischen Kirche. Dort erwartet der Posaunenchor die Kinder und Erwachsenen – und die Martinshörnchen werden miteinander geteilt.

Auch in Meuselwitz wird am Sonnabend das Martinsfest begangen. Startpunkt der Feierlichkeiten ist um 17 Uhr die örtliche Martinskirche, wo zunächst die Geschichte des barmherzigen Heiligen erzählt wird. Im Anschluss zieht ein Lampionumzug von der Kirche zum Lutherhaus. Dort werden bei einer Tasse Tee Martinshörnchen geteilt, bevor der Abend am Lagerfeuer gemütlich ausklingen soll, teilen die Veranstalter mit.

Das Kinder- und Jugendhaus der Johanniter und die Kirchgemeinde Altenburg-Zschernitzsch feiern gemeinsam bereits am 10. November. Gegen 17 Uhr startet der Laternenumzug mit lautstarker Unterstützung des Spielmannszuges Altenburg vom Eingang der Kindertagesstätte „Am Spielplatz“ in der Liebermannstraße 53, führt durch Altenburg-Nord bis nach Zschernitzsch. Im Pfarrgarten hält Pfarrer Andreas Gießler gegen 17.45 Uhr eine kleine Andacht. Außerdem gibt es ein Feuer mit Rostbratwürsten – und natürlich Martinshörnchen. Familien mit Kindern sind eingeladen.

Seit vielen Jahren pflegt zudem der Niederhainer Kindergarten die Tradition eines Herbstfestes. Am Freitag sind wieder Kinder und Erwachsense zum Laternenfest in die Bahnhofstraße eingeladen. Los geht es gegen 17.30 Uhr mit einem Lampionumzug durch den Ort. Im Anschluss wird ein Lagerfeuer auf dem Kita-Gelände entfacht, dazu gibt es Glühwein, Roster, Knüppelkuchen und Limonade.



Von OVZ