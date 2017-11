Der kleine Prinzenraub – jetzt zum Lesen, Schauen und Staunen

Altenburg. Mit einer rauschenden Party haben die Akteure des Prinzenraub-Spektakels und des gleichnamigen Fördervereines einen Schlussstrich unter das laufende Jahr gezogen. Fünf Auflagen der kleinen Festspiele liegen mittlerweile hinter den Hobbyschauspielern sowie den Helfern hinter den Kulissen und in der Technik. „Und die Anzahl der Mitwirkenden ist von 30 im Jahr 2013, als der kleine Prinzenraub erstmals über die Bühne ging, auf mittlerweile über 70 angewachsen“, betont Eva Pommer vom Vereinsvorstand. Und nahezu ausverkauft waren fast alle Vorstellungen, die es seit der Auflage der einst so spektakulären Prinzenraub-Festspiele im Kleinformat 2013 gegeben hat.

Mit der Zahl der durchweg ehrenamtlichen Mitstreiter ist auch die Zahl der Fans stetig gewachsen. Für die Festspiele brennen beispielsweise Alexander Vogel und Andy Drabek. Gemeinsam mit Jana Matthes, Waldemar Beutler und Thomas Spangler waren sie mit Kamera und Fotoapparat bewaffnet in diesem Jahr bei sämtlichen Proben sowie Aufführungen mit von der Partie. „Man fühlt sich einfach mit dieser Familie eng verbunden und richtig wohl“, umschreibt es Alexander Vogel, der den Altenburger Traditions-Verlag und eine Werbeagentur führt, mit der er die kleinen Festspiele schon seit Jahren unterstützt.

Herausgekommen aus diesen fotografischen Streifzügen ist ein detailliertes Tagebuch in Bildern. Keine Entwicklungsphase bei den Proben und des Stücks blieben undokumentiert. Andy Drabek hatte die Idee, diese nach dem Aus der großen Prinzenraub-Festspiele im Jahr 2011 kaum für möglich gehaltene Geschichte des Neustarts am Beispiel der fünften Auflage in Buchform zu gießen.

„Das mit dem Prinzenraub liegt bei mir ja sozusagen in der Familie. Meine Frau, die Schwiegermutter und der Schwager spielen selber mit. Und mich hat die hier herrschende herzliche, ja familiäre Atmosphäre angesteckt“, sagt Andy Drabek. Nur: „Auf die Bühne wollte ich nicht, sondern eher etwas hinter den Kulissen realisieren.“ Andy wurde sozusagen der Leib- und Hoffotograf. „Keine Probe, keine Aufführung habe ich ausgelassen. Am Ende war ich täglich beim Prinzenraub und hatte da auch unvergessliche Blicke in sonst eigentlich versteckte Bereiche.“

All diese oftmals einzigartigen Schnappschüsse sollten Eingang in ein Buch finden, dass Alexander Vogel in seinem Verlag herausbringen wollte und an dem Drabek maßgeblich nicht nur als Fotograf, sondern auch noch als Texter mitwirkte.

„Ich habe mich abends gleich nach der jeweiligen Probe oder Aufführung an den Rechner gesetzt, um die Bilder auf die künftigen Buchseiten einzupflegen und die dazugehörigen Texte zu schreiben. Da schwingen die Emotionen des kurz zuvor Erlebten noch mit und sind ganz frisch, was man sicher auch spürt“, lacht Drabek. Vogel und Drabek standen mit ihrem Vorhaben nicht allein. Als großer Sponsor konnte Ronny Krause, Chef eines zahntechnischen Labors, gewonnen werden, der das Erscheinen des Buches erst ermöglichte.

Jetzt ist es auf dem Markt. „In bewusst sehr kleiner Auflage, weil unser Hauptanliegen war, jedem Mitwirkenden solch einen Bildband als dauerhafte Erinnerung zu schenken“, so Alexander Vogel. Und das Buch war dann zur Abschlussparty die tolle Überraschung und Motivation für jeden Mitwirkenden schlechthin. Eva Pommer: „Jeder hat begeistert in dem gut 160-seitigen Werk geschmökert. Das gab ein Hallo, wenn man sich dort wiederfand. Und unsere mitspielenden Kinder haben sich auf so manches Foto sogar gleich Autogramme geben lassen.“

Nun ist das Buch „Kauffungens Ehre – Der Prinzenraub von Altenburg“ aber beileibe kein Insiderwerk. „Die Auflage ist schon etwas höher ausgefallen, damit zumindest eine begrenzte Stückzahl dieser Bücher auch in den freien Handel kommt“, so Verleger Vogel.

Ein Schlusspunkt soll das Buch aber keineswegs sein. „2018 geht die Sache weiter“, verspricht Eva Pommer. Auch das Stück „Prinzenraub on Tour“ ist nicht aus dem Repertoire gestrichen.

Das Buch „Kauffungens Ehre – der Prinzenraub von Altenburg“ ist ab sofort in der Schnuphase’schen Buchhandlung in Altenburg für 17,99 Euro zu haben.

