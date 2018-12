Unterstützung von der Rathausspitze für das Seckendorff-Gymnasium: Der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick (BfM) hat sich in einem Brief an Landrat Uwe Melzer (CDU) gewandt und den Erhalt der Oberstufe in der Schnauderstadt gefordert. Auch für die Sanierungsvorhaben wolle er sich einsetzen, kündigt Pick an.