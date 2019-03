Nobitz

Die Grundschule Nobitz lädt am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Obwohl dieser seit Jahren an der Bildungsstätte Tradition hat, wird es diesmal dennoch ein besonderer Termin werden. Denn zum letzten Mal können alle alten Gebäude besucht werden. Bekanntermaßen steht in diesem Jahr der Beginn der Sanierung und des Umbaus des Schulkomplexes an. Geplant ist, für fast fünf Millionen Euro hinterm Haus drei einen Neubau zu errichten. Haus drei wird dann umgebaut und saniert. Das mittlere Gebäude, Haus zwei, wird abgerissen. Und das vordere Gebäude, Haus eins, soll veräußert werden.

Förderverein sammelt für Schule

Weil alles bei laufendem Betrieb erledigt wird, stehen den Schülern und Lehrkräften anderthalb anstrengende Jahre bevor, meint Katja Rieger, Chefin des Schulfördervereins, der aktiv den Tag der offenen Tür mitgestaltet. Neben Bastelangeboten und dergleichen wird der Förderverein einen Bücherbasar und eine Tombola organisieren. „Und dafür suchen wir immer Sachspenden“, erklärt Rieger. Auch wenn der Förderverein bereits einen Grundstock an Büchern und Preisen hat, könne es nie genug sein, meint Rieger und denkt an 2018.

Im vergangenen Jahr hatte der 2017 gegründete Verein zum ersten Mal beim Tag der offenen Tür mitgemischt. „Unsere 150 Lose für 100 Preise waren binnen 20 Minuten verkauft“, erinnert sich Katja Rieger gern an das große Interesse. Ähnlich gut angekommen sei auch der Bücherbasar, den der Verein auch beim Frühlingsfest und beim Fischerfest aufbaut. „Ganz besonders gern hätten wir Kinderbücher dafür.“ Aber auch für Romane, Koch- und Naturbücher fänden ihre Käufer. Auch für die Tombola sucht der Verein stets alles mögliche. „Das kann Spielzeug sein, aber auch Kleinigkeiten wie Werbegeschenke – angefangen bei Tassen über Kugelschreiber bis hin zu USB-Sticks.“

Unterricht mal außerhalb

Mit den Erlösen unterstützt die Truppe um Katja Rieger die Grundschule. Speziell haben die 33 Mitglieder gerade die Zeit der Sanierung im Blick. „Wir rechnen mit vielen Einschränkungen und Belastungen für die Schüler. Es wird sicher laut und dreckig, zudem werden die Kinder über ein Jahr keinen Schulhof haben.“ Ausflüge, zum Beispiel ins Mauritianum oder nach Ronneburg, wo es Möglichkeiten gibt, Unterricht zu halten, möchte der Förderverein so finanzieren. Darüber hinaus werde es wohl während der Bauphase jede Menge Bedarf an Hilfe geben.

Die Schule zu unterstützen und die Lernbedingungen zu verbessern, war vor knapp zwei Jahren auch der Anlass zur Vereinsgründung. „Viel Dinge konnte die Schule einfach nicht anbieten, weil sie dafür kein Geld hatte.“ Zu den ersten Wünschen, die dann mit Unterstützung des Fördervereins möglich wurden, gehörten Rollos für Klassenzimmer, eine Außensitzgruppe für Unterrichtsstunden im Freien, Schul-T-Shirts oder ein Headset für die Musical-Arbeitsgemeinschaft. „Vorgenommen haben wir uns außerdem, einen Klassensatz Laptops und Stabilbaukästen für den Unterricht anzuschaffen.“

Grundschulbau irgendwann im zweiten Halbjahr Wann die Bauarbeiten an der Grundschule Nobitz losgehen werden, steht noch nicht exakt fest. Auf OVZ-Anfrage teilt das Landratsamt als Bauträger mit: Der erste Spatenstich werde voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2019 stattfinden. Der Termin für den Beginn der Bauarbeiten werde dann rechtzeitig bekanntgegeben. Ein Zeitplan für die Verwirklichung des Umbaus und die Erweiterung der Grundschule Nobitz werde voraussichtlich Ende März bekanntgegeben, informiert die Behörde weiter. Erst Anfang März sei es, wie das Landratsamt schreibt, „endlich zu einem gemeinsamen Termin aller Planer mit der Verwaltung“ gekommen. Dabei sei die Zielstellung nach Vorlage der Baugenehmigung und dem Ergebnis der Prüfstatik diskutiert worden. Dem vorgelagert seien nach der Übergabe des Zuwendungsbescheides über die Fördermittel an den Landrat und der Prüfung des Dokumentes zunächst noch einige zuwendungsentscheidende Fragen mit dem zuständigen Ministerium zu klären gewesen, heißt es aus der Kreisbehörde weiter. In den vergangenen Tagen standen zudem weitere Ortstermine der Planer mit den Versorgungsträgern sowie der Hochbauverwaltung an. Im Anschluss begannen die Planer, die Ausführungsplanung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Genehmigungsplanung zu erstellen. Erst dann werde die Ausschreibung vorbereitet und veröffentlicht. Wie das Landratsamt ankündigt, wird diese wahrscheinlich auf elektronischem Weg über die Vergabeplattform des Landratsamtes erfolgen. „Dazu werden wir aber auf unserer Internetseite immer informieren, so dass alle interessierten Bieter den Weg dorthin auch finden“, schreibt die Behörde und verweist auch auf entsprechende Artikel im Amtsblatt. Die Verantwortlichen hoffen so auf eine rege Beteiligung der Bauwirtschaft und der Handwerker des Kreises. „Damit die Investition und das damit auszugebende Geld des Freistaates Thüringen und des Landkreises Altenburger Land im ,Lande‘ bleiben kann.“

Von Jörg Reuter