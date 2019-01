Altenburg

Am Eröffnungstermin der Firma Hunkemöller, die am Altenburger Markt gerade ein Dessous-Geschäft einrichtet, soll nicht gerüttelt werden. Das erklärte ein Sprecher der Figo GmbH mit Sitz in Bochum, die für Hunkemöller schon seit Jahren als Generalauftragnehmer tätig ist und bereits über 300 Stores geplant, gebaut und betreut hat. Figos Aufgabenbereiche für den Dessous- und Sportartikelanbieter erstrecken sich über die Planungsleistung und Bauausführung bis zur Fertigstellung.

Erst Trockenbau, dann Elektrik

Ein weiteres Geschäft soll nun am 19. Januar um 10 Uhr in Altenburg an den Markt gehen (OVZ berichtete). Die Handwerkerarbeiten dazu sind in vollem Gange. Im Moment läuft der Trockenbau, als nächstes kommen die Elektriker, am Montag werden die Möbel erwartet. Zeitgleich wird der Schriftzug an der Fassade angebracht, sagte der Sprecher.

Hunkemöller zieht in jenen Laden, in dem zuvor der KBK-Shop ansässig war, der Ende 2017 geschlossen hatte.

Von Jens Rosenkranz