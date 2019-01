Altenburg

Draußen ist es ziemlich kalt, doch die Tür am Markt 13 in Altenburg steht am Sonnabend sperrangelweit offen. Dies und die Luftballons davor signalisieren gut sichtbar: Willkommen! Das niederländische Bekleidungsunternehmen Hunkemöller eröffnet seine Filiale in der Skatstadt.

Wo noch bis Ende 2017 von KBK eher preiswerte Mode vor allem für junge Leute angeboten wurde, kann man nun in sehr gediegenem Ambiente Dessous, Nachtwäsche sowie Bade- und Sportmode im mittleren bis höherem Preissegment kaufen. Davon machen am Eröffnungstag schon beachtlich viele, vor allem weibliche Kunden Gebrauch. „Ich finde das toll. Jetzt muss man dafür nicht mehr extra nach Zwickau fahren“, kommentiert eine junge Altenburgerin die Neueröffnung. Und auch Mitarbeiterin Nancy Taubert, die alle Hände voll zu tun hat, um neue Teile zur Anprobe in die Kabinen zu schaffen, freut sich über das offensichtlich große Interesse. Egal, ob gleich gekauft oder erstmal nur die Neugierde befriedigt wird. „Die meisten freuen sich vor allem darüber, dass in dem seit über einem Jahr leerstehenden Geschäft endlich wieder Leben ist“, sagt sie.

Hunkemöller ist eigenen Angaben zufolge das führende europäische Dessous-Handelsunternehmen mit rund 800 Filialen in 24 Ländern und in ständiger Expansion.

Von Ellen Paul