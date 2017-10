Destille Altenburg setzt auf Qualität und kleine Serien und stellt sanierte Lagerscheune vor

Die Altenburger Destillerie- und Liqueurfabrik will sich mit qualitativ hochwertigen Produkten in kleinen Serien am Markt behaupten. Bei der Vorstellung der Firmenstrategie und neuer Erzeugnisse wurde am Montag auch die erste sanierte Lagerhalle präsentiert. Dort reift der Whisky in Holzfässern, von denen es in Zukunft bis zu 500 geben soll.