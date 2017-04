Altenburg. Austauschschüler aus Frankreich sind seit Montag wieder am christlichen Spalatin-Gymnasium in Altenburg zu Gast. 25 Mädchen und Jungen aus dem nordfranzösischen Conty leben für sechs Tage in Gastfamilien in Altenburg und erleben den deutschen Schulalltag in der 9. Klasse des Spalatin-Gymnasiums. Die Woche steht unter dem Motto „Das Leben der anderen“. Die Schüler sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der deutschen und französischen Kultur herausarbeiten.

„Die Schüler sollen gemeinsam zu verschiedenen Themen kleine Filme produzieren, etwas schreiben oder kleine Theaterszenen aufführen“, sagt Marie Lobeck, Französisch-Lehrerin am Spalatin-Gymnasium.

„Wir wurden hier sehr freundlich aufgenommen und empfangen“, sagt Lucien. Der Neuntklässler ist bereits zum zweiten Mal in Altenburg und freut sich auf die Abwechslung in Deutschland. Neben der Erkundung von Altenburg stehen auch Ausflüge nach Leipzig und Dresden auf dem Programm. Für die Jugendlichen aus der französischen Kleinstadt ein Erlebnis.

Für Diane aus der achten Klasse ist es der erste Besuch in Altenburg und in Deutschland. Sie freut sich besonders auf die geplanten Ausflüge nach Dresden und Leipzig. „Aufgefallen ist mir auch die Osterdekoration an den Häusern hier in Altenburg. So etwas haben wir in Frankreich nicht.“ Nicht unbedingt ein Thema ist für die Schüler die Präsidentschaftswahl am vergangenen Sonntag. Für die politischen Großwetterlagen in ihrem Land haben Lucien und Diana kein Interesse.

Hingegen nutzen die Kinder die Woche aktiv, um ihr Deutsch, beziehungsweise Französisch zu verbessern, so der Eindruck von Lobeck.

Zum gemeinsamen Lernen wird das vom Deutsch-Französischen-Jugendwerk (DFJW) entwickelte Sprachförderprogramm „tête à tête – Sprachenlernen im Tandem“ genutzt. Das DFJW unterstützt den Austausch, ebenso wie der Förderverein des Gymnasiums.

Bereits zum fünften Mal findet der Austausch in dieser Form statt. Schüler der siebten bis neunten Klasse kommen aus Frankreich. Ab dem 9. Mai lernt die neunte Klasse aus Altenburg die Heimat der Franzosen kennen. Für eine Woche leben sie dann in französischen Gastfamilien.

Von Tatjana Kulpa