Altenburg. Die Feuerwehr musste am Montag zu einem Wohnhausbrand in die Zeitzer Straße 22 in Altenburg ausrücken. Nach Angaben der Feuerwehr hatte dort auf der Treppe zum Keller diverser Unrat gebrannt. Der dichte Qualm zog durch das gesamte Treppenhaus. Bei dem Feuer verletzten sich zwei anwesende Frauen: Ein sprang in ihrer Panik aus dem Fenster im ersten Stock auf ein Vordach und verletzte sich dabei. Mit Beckenschmerzen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Eine andere Frau hatte die Wohnungstür offenstehen und atmete deshalb den Qualm ein. Vorsorglich kam sie wegen dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ebenfalls in ärztliche Obhut.

„Das Feuer hatten wir binnen zehn Minuten gelöscht und danach das Haus gründlich gelüftet“, so der Chef der Berufsfeuerwehr, René Riedl. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr mit sechs, die Freiwillige Wehr Altenburg mit acht sowie die Rositzer Wehr mit fünf Kameraden.

Die Wohnungen sind weiter bewohnbar. Am Montag nahm die Altenburger Kripo die Ermittlungen zur genauen Brandursache auf, die vorerst wie die genaue Schadenshöhe noch unklar war.

Von jw