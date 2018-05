Der frühere Bürgermeister der Gemeinde Langenleuba-Niederhain hat sich mit einem Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gewendet. Darin beklagt er die Verkehrssituation im Ortsteil Beiern. Inzwischen nutzen täglich 1600 Fahrzeuge die schmale Landesstraße 1357 am Tag, um von oder zur Autobahn 72 zu kommen.