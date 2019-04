Altenburg

Pünktlich zum langen Osterwochenende startet der Bootsverleih am Inselzoo in seine neue Saison. Noch wird gefegt und poliert, damit ab Karfreitag 10 Uhr wieder getreten und gerudert werden kann, was die insgesamt 12 Boote hergeben.

Obwohl erst seit gut einer Woche der neue Herr über den Wasserspaß auf dem Großen Teich, war es für Angelo Antoniolli vom Altenburger Parkhotel keine Frage, ob er so schnell startklar sein kann. „Die Boote gehören einfach dazu. Wir fangen langsam an und werden nach und nach unser Angebot erweitern“, verspricht der Italiener. So plant er die Flotte um ein paar Kanus zu ergänzen und einen Fahrradverleih an seinem Eiscafé „Die Teichterrassen“ einzurichten.

„Ich möchte noch mehr Menschen hierher locken und enger mit dem Inselzoo zusammenarbeiten“, betont er. Sein großes Ziel: Ein umfassendes Freizeitkonzept am, um und auf dem Großen Teich zu entwickeln. Dazu zählen auch Events wie das „kleine“ Kinderfest mit Hüpfburg und Überraschungen am 1. Mai oder die große Sause am diesjährigen 1. Juni zum Jubiläum der Familie Antoniolli und ihres Parkhotels mit Kinderfest tagsüber und Livemusik für die Großen am Abend.

Übrigens: Früh aufstehen lohnt sich am Karfreitag, denn die allerersten Gäste dürfen kostenlos eine Runde über den Großen Teich schippern, wirbt Antoniolli.

Öffnungszeiten Bootsverleih: täglich von 10 bis 18 Uhr, Sa/So: 9 bis 18 Uhr. Tretboote kosten 4,50 Euro pro Stunde, Ruderboot fahren 2 Euro pro Stunde.

Von Maike Steuer