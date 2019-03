Rositz/Meuselwitz

Stolz tragen die zumeist gestandenen Herren ihre Bergmannsuniform. Ihr Berufsleben in den Tagebauen oder Brikettfabriken im Altenburger Land liegt hingegen schon lange zurück. Eigentlich schon um die 30 Jahre. Denn mit der Wende verschwand schrittweise auch die Braunkohleindustrie aus dem Altenburger Land, dem einzigen in ganz Thüringen, wo vor der Wende intensiv Kohle abgebaut und verarbeitet wurde. „Übrig geblieben ist davon fast nichts“, sagt Andreas Schumann. Er steht seit kurzem der Bergbrüderschaft Meuselwitz-Rositzer Braunkohlenrevier vor, die sich vor zehn Jahren gegründet hat. „Wir sind am 30. Januar 2009 im Seniorenklub Rositz zu unserer Gründung schon mit dem Ziel angetreten, Zeitzeugnisse dieser Industrieepoche sowie bergmännische Traditionen hierzulande zu erhalten“, ergänzt Jörg Rehfeld, der im Verein gemeinsam mit Roland Plau den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden inne hat.

Vieles ist verschwunden

Allerdings hatte sich damals vor zehn Jahren schon das Rad der Geschichte bedeutend weiter gedreht und hatten Abrissbagger schon unumkehrbare Fakten geschaffen. „Im Meuselwitz-Rositzer Braunkohlerevier oder später im direkten Einzugsbereich des Braunkohlekombinats Regis-Breitingen gab es allein sieben Brikettfabriken“, zählt Roland Plau auf: „ Rositz, Zechau, Zipsendorf, Mumsdorf, Haselbach, Regis und Deutzen“. Davon steht nicht mehr eine.

Plau sagt das auch mit einem Anflug einer gewissen Verbitterung. Er hat zeitweise nicht nur für die einstige Brikettfabrik Zechau, die „Gertrud“, Verantwortung getragen. Wie alle anderen einstigen Bergleute hat Plau auch nach der Schließung der Fabrik 1991 die hochtrabenden und teuer untersetzten Pläne miterlebt, als die Fabrik komplett als Industierdenkmal stehenbleiben und als Technisches Museum entwickelt werden sollte.

Die Geschichte ist bekannt: Um die zehn Millionen Euro wurden in das Projekt investiert, dem aber immer ein schlüssiges Konzept für die Zukunft und damit die Zukunft selbst fehlte. 2003 rollten die Abrissbagger auch in Zechau an, um dort eine grüne Wiese zu hinterlassen.

Abgerissene Museumsfabrik war Zäsur

„Mit dem Ende von Gertrud war allen klar, dass es andere Wege geben musste, um diese lange Tradition zu bewahren“, sagt Jörg Rehfeld. Und daraus erwuchs bis 2009 um den langjährigen Vereinschef und heutigen Ehrenvorsitzenden Detlef Schnittler die Idee, eine Bergbruderschaft zur Traditionspflege zu gründen.

Für Schnittler, der gesundheitsbedingt den Vorsitz niederlegte, trat zu Jahresbeginn Andreas Schumann an. Der die Einzigartigkeiten des hiesigen Kapitels Industriegeschichte gar nicht genug hervorheben kann: „Das Meuselwitz-Rositzer Braunkohlerevier ist nicht nur das einzige dieser Art in Thüringen, es ist deutschlandweit auch das älteste und feierte 2015 sein 340-jähriges Bestehen.“ Hinzu kommt, dass Rositz die einzige Gemeinde in ganz Deutschland ist, die einen Braunkohlebergmann in Uniform im Wappen führt.

Vielfältige Aktivitäten

Aus den zehn Vorreitern, die 2009 die Bergbrüderschaft aus der Taufe hoben, sind heute 32 Mitstreiter geworden. Die Aktivitäten die von der Bruderschaft seither ausgingen, könnten vielfältiger nicht sein. „Einerseits galt es erst einmal, die einzigartige Sammlung von Schmuckbriketts aus dem abgerissenen Zechauer Museum, die nur provisorisch und völlig ungeeignet eingelagert war, zu retten und zu restaurieren. Das haben wir geschafft“, sagt Rehfeld, der daran eine erhebliche Aktie hat.

Wenn sich alles um die Kohle dreht, dann muss es sich um die Bergbrüderschaft handeln, die seit zehn Jahren das wichtige Kapitel Industriegeschichte bewahrt. Denn wo sich einst mächtige Brikettfabriken erhoben, ist heutzutage zumeist nur Wiese zu sehen. Aber was die Bergbrüder in ihrer zehnjährigen Arbeit doch erhalten haben, ist schon bemerkenswert.

Gleiches gilt auch für weitere Relikte aus dem Bergbau, von denen einige beispielsweise auch in der Rositzer Heimatscheune zu sehen sind. Dass dort ein Stück unterirdischen Bergstollens nachgebildet ist, so wie bis in die 1950er-Jahre auch im Revier Braunkohle abgebaut wurde, ist auch das Verdienst der Bergbrüder.

Gleichzeitig erforschte der Verein die Historie des Reviers und packte sie in eine Ausstellung. „Nur so dokumentiert, gerät ja nichts in Vergessenheit“, meint Vereinschef Schumann. Einen gewichtigen Part nimmt dabei auch die Arbeit mit der jungen Generation ein, weshalb es schon einige Projekte an Schulen im Landkreis gab. Ehrgeizige Ziele verfolgen die Bergbrüder aber auch in der Zukunft:

Grubenwanderweg und Erinnerungsort

Da harrt beispielsweise das Vorhaben „Grubenwanderweg“ noch auf seine weitere Vervollkommnung. Der Weg führt von Meuselwitz durch das gesamte Altenburger Land zu Stätten, an denen einst Brikettfabriken oder andere Einrichtungen des Bergbaus im Kreis standen. In Meuselwitz, dort, wo sich einst die Fabrik Z III befand, soll auch noch ein besonderer Ort der Erinnerung eingerichtet werden. „Wir planen dort, an sämtliche Dörfer mit einem Findling zu erinnern, die im Revier der Braunkohle weichen mussten“, sagt Andreas Schumann, der sich als Chef der Bergbrüder wünscht, dass die Arbeit auf diesem hohen Niveau weitergehen kann. Und vor allem, dass sich einmal Räume finden, in denen unter Umständen ein richtiges kleines Museum entstehen könnte.

