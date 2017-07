Die Invasion des Riesen-Bärenklaus im Altenburger Land

Schon länger breitet sich der Riesen-Bärenklau im Altenburger Land aus. Besonders an den Ufern der Pleiße hat es sich die gefährliche Pflanze bequem gemacht. Die bisher unklare Zuständigkeit für die Herkulesstaude hat aber nun ein Ende. Am 2. August tritt die überarbeitete Liste zu einer EU-Verordnung in Kraft, die die Bekämpfung des Einwanderers regelt.