Meuselwitz. So ist es Tradition: Der Verein Kohlebahnen hat am Karfreitag die Saison eingeläutet. Bei herrlichem Sonnenschein fuhr der Zug auf dem 900-Millimeter-Gleis von Meuselwitz nach Regis-Breitingen, von dort weiter in die Westernstadt Haselbach und schließlich, nach einem erquicklichen Kaffeeaufenthalt, wieder zurück nach Meuselwitz.

Wer’s verpasst hat: Die nächsten Abfahrten im Meuselwitzer Kulturbahnhof stehen bereits am Ostersonntag sowie Ostermontag jeweils um 13.30 und 16 Uhr im Fahrtenbuch. An diesem Sonntag kommt zudem der Osterhase, außerdem ist von 15 bis 16.30 Uhr die Modellbahnausstellung in der einstigen Lokleitung des Bahnhofes Meuselwitz geöffnet.

Von Kay Würker