Großstöbnitz

Das ehemalige Wasserwerk in Großstöbnitz liegt seit Jahren trocken, dennoch herrscht dort täglich geschäftige Betriebsamkeit. Das Mitteldeutschlandbüro der Nabu-Stiftung ist genauso besetzt, wie die Arbeitsplätze, an denen im Hauptgebäude an den Projekten „Eremitlebensraum Altenburger Land“, „Zwergstrauchheiden Pöllwitzer Wald“ oder „Pleißenaue Merlach“ gearbeitet wird. Im Zimmer dazwischen stehen ein Dutzend Gläser mit Insekten, die an den Haselbacher Teichen eingefangen wurden und nun bestimmt und gezählt werden.

Im Wasserwerk ist kein Platz mehr

„Hier im Wasserwerk sind immer zwischen 10 und 15 Leute tätig. Für mehr haben wir leider keinen Platz. Wir mussten so schon im ehemaligen Speisesaal eine Wand einziehen, um mehr Schreibtische stellen zu können“, plaudert Mike Jessat, Chef des Nabu Altenburger Land und Direktor des Mauritianums, auf dem Weg in die große Halle. 2014 hatte die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe das Areal gekauft, in das sich schon einige Jahre zuvor die Naturforschende Gesellschaft Altenburg, Träger des Mauritianums, eingemietet hatte.

Die kleinen Holztäfelchen sind so etwas wie das Herz der Bohrkernsammlung, denn sie enthalten die wichtigsten Informationen. Quelle: Jörg Reuter

Dieser gehören auch fast 700 Kisten, in denen über 200 Millionen Jahre Erdgeschichte liegen. „Bis jetzt ist es praktisch unbekannt, dass wir die Bohrkerne haben“, sagt Mike Jessat stolz. Ein echter Schatz, teilen die Geologen Lutz Gebhardt und Undine Morgenstern die Begeisterung ihres Chefs. Denn die sieben Bohrkerne, der längste misst 1,3 Kilometer, sind ein Stück weit einzigartig. Das beginne schon damit, dass eine Erkundungsbohrung tief in die Erdkruste sehr teuer ist. Heute würden 50 Meter rund 50 000 Euro kosten, nennt Gebhardt einen Vergleichswert.

Bohrkerne vor der Entsorgung gerettet

Lutz Gebhardt, Undine Morgenstern, Mike Jessat (v.l.) und 680 Kisten voll mit Erdgeschichte. Quelle: Jörg Reuter

Zudem stammen die steinernen Proben auch noch aus der unmittelbaren Umgebung. Beispielsweise wurden 1982 im zu Lumpzig gehörenden Prehna jene 1,3 Kilometer in die Tiefe gebohrt. Damals erkundete die Wismut aus Ronneburg mit einem engmaschigen Raster von Bohrungen den Landstrich auf der Suche nach Uranlagerstätten. Über die Jahre trug das Unternehmen so ein außergewöhnlich großes Bohrkernarchiv zusammen, erläutert Morgenstern. Nach der Wende, als die Wismut abgewickelt wurde, erfuhr die Naturforschende Gesellschaft, dass die Sammlung einfach weggeworfen werden soll.

„Uns waren einige Proben angeboten worden“, erinnert sich Jessat. Doch warum nur Proben, am liebsten hätten sie das gesamte Archiv genommen. „Aber das war angesichts der Dimensionen unmöglich.“ Die Wismut-Forscher waren dennoch Feuer und Flamme für das Interesse der Altenburger und freuten sich, dass wenigstens Teile ihres Lebenswerkes erhalten bleiben konnten. „Die Männer haben uns dann gesagt, sie suchen einige für uns besonders interessante Bohrkerne heraus“, weiß Jessat noch, bei dem dann die meisten der 680 Kisten für mehr als 20 Jahre im Schuppen lagerten.

Ohne Daten sind Bohrkerne nur zylinderförmige Steine

Lutz Gebhardt muss aufpassen: Das Holztäfelchen mit den Infos zum Bohrkernabschnitt muss wieder an die richtige Stelle im Steinarchiv. Quelle: Jörg Reuter

Es gab einfach keinen Platz dafür. Den gibt es erst jetzt in Großstöbnitz, so Jessat. Hier werden die Bohrkerne auch dauerhaft eingelagert. Dafür werden sie gerade aufgearbeitet, was letztlich einer umfangreichen Inventur gleichkommt. Neben dem Sichten und Ordnen beziehungsweise Zuordnen der einzelnen Kisten geht auch eine neue Beschriftung damit einher, ohne die die Kerne lediglich zylinderförmige Steine wären. „Die alten, auf Holztäfelchen geschriebenen Daten sind in vielen Fällen kaum noch zu lesen“, sagt Gebhardt und fingert ein Stück Holz zwischen den Steinen hervor, um zu zeigen, was er meint. Ganz wichtig sei, beim Zurücklegen das Täfelchen an die gleiche Stelle zu stecken, denn da stehen alle Daten zur Probe drauf, etwa wo und wann sie entnommen wurde.

Noch rund einen Monat haben sie zu tun, dann ist die Arbeit geschafft, sagt Undine Morgenstern, die seit August mit einem kleinen Team die Kerne aufarbeitet. Gerade würden einige Schaustücke geschliffen. „Das heißt, wir haben sehr interessante und schöne Kernabschnitte bereits halbiert von der Wismut bekommen, diese schleifen wir gerade. So können die Besucher im Mauritianum später in die Kerne hineinschauen“, erläutert Jessat. Vielmehr als staunen über die faszinierende Linienführung des Künstlers Natur werden aber Laien dann nicht.

Artikel im Mauritiana soll Wissenschaftler anlocken

Die meiste Arbeit ist geschafft: Viele der Bohrkernabschnitte lagern inzwischen in nagelneuen Kisten, damit das steinerne Archiv für die Zukunft sicher ist. Quelle: Jörg Reuter

Und auch die beiden Geologen der Naturforschenden Gesellschaft vermögen keine Sensation zu nennen, die sie in den vergangenen Monaten bei der Untersuchung der Steine – die ältesten Stücke sind immerhin rund 200 Millionen Jahre alt – gefunden haben. „Das war auch nicht unser Ansatz. Es ging vielmehr darum, dieses einzigartige Archiv der Erdgeschichte der Region so aufzuarbeiten, dass im besten Fall Generationen von Wissenschaftlern noch damit arbeiten können“, erläutert Morgenstern. Übrigens, so betonen die Geologen, seien alle strahlenden Bestandteile schon vor langer Zeit von der Wismut entfernt worden. „Die sind damals gleich in die Aufarbeitung gegangen“, erklärt Gebhardt. Außerdem seien die Kerne, bevor sie übergeben wurden, noch einmal kontrolliert worden.

Um diese als Forschungsobjekte zu nutzen, müssten Studenten und Hochschulen aber wissen, dass die Naturforschende Gesellschaft im ehemaligen Wasserwerk in Großstöbnitz Bohrkerne aus den 1970er- und 1980er-Jahren archiviert. „Deshalb wird in unserem hauseigenen Magazin, dem Mauritiana, demnächst ein wissenschaftlicher Artikel zu unseren Bohrkernen erscheinen“, kündigt Jessat beim Heraustreten aus der Halle an, in der auch zukünftig die sieben Bohrkerne eingelagert sein werden.

Altenburger Wasserbüffel für Rheinland-Pfalz

In der Halle links des Weges werden die Bohrkerne aufgearbeitet. Im Außenbereich des ehemaligen Wasserwerks grasen derweil Büffel. Quelle: Jörg Reuter

Draußen begrüßen ihn die blökenden Wasserbüffel. Das günstige hier sei, dass im ehemaligen Wasserwerk dank seiner Außenanlage auch genügend Platz sei für die Tiere von Nabu beziehungsweise der Naturforschenden Gesellschaft, schwärmt Jessat von dem Stützpunkt, wo er mittlerweile auch seinen Arbeitsplatz eingerichtet hat. „Gerade haben wir hier Wasserbüffel in den Ställen. Das sind sechs Kühe aus unserer Zucht. Sie gehen dieser Tage zum Nabu Rheinland-Pfalz“, erzählt Jessat noch schnell, bevor er sich wieder den Gläsern voller in Alkohol eingelegter Insekten zuwenden muss.

Ein neues Wasserwerk – eine Fehlinvestition Das inzwischen ehemalige Wasserwerk in Großstöbnitz zählt zu den imposantesten Fehlinvestitionen der Nachwendezeit im Altenburger Land. Es wurde 1994 komplett neu gebaut und war seinerzeit das modernste im Landkreis. Jedoch war es viel zu groß, weshalb es von Anfang an nicht ausgelastet war und deshalb immer defizitär arbeitete. Nachdem 2008 die Stadt Altenburg auch noch an das Fernwassernetz angeschlossen wurde, hatte das 8,3 Millionen Euro teure und damals gerade einmal 15 Jahre alte Wasserwerk als Wasserwerk ausgedient. Bereits einige Zeit davor hat sich aber das Mauritianum beziehungsweise die Naturforschende Gesellschaft in die Gebäude eingemietet. Seitdem arbeiten Mitarbeiter dort an unterschiedlichen Projekten. 2014 kaufte die Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe schließlich das Areal inklusive einiger Naturflächen.

Von Jörg Reuter