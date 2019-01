Altenburg

Nicht nur für die Freunde und Liebhaber der klassischen Musik gehört die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven alljährlich quasi zum Ritus am Silvesterabend. Das verwundert nicht, denn sie ist im Prinzip die Sinfonie aller Sinfonien. Alle Komponisten nach Beethoven taten sich mit diesem gigantischen Werk, dieser gelungenen Paarung von Sinfonie und Kantate, schwer, wenn sie auf dem sinfonischen Terrain aus den Schatten des Meisters der Wiener Klassik heraustreten wollten.

Es ist natürlich ein gutes Zeichen für unsere Gesellschaft, dass jene Komposition permanent einen überaus großen Stellenwert besitzt, nicht zuletzt durch die nach wie vor sehr aktuellen Verse Friedrich Schillers über die Versöhnung der Menschheit, gerade in unseren Tagen einer weltweiten Globalisierung mit all ihren Licht- und Schattenseiten. Die 9. Sinfonie erklingt natürlich allerorten zum Jahreswechsel. Aber oft wird sie auch zu besonderen politischen Anlässen musiziert, und wer würde nicht sofort das so schlichte, aber ungemein populäre Freudenmotiv im Ohr haben, wenn von diesem Werk Beethovens die Rede ist.

Ausverkauftes Haus beweist die Beliebtheit

Das Theater Altenburg-Gera ist bestens beraten, in jedem Jahr erneut die Neunte auf den Spielplan zu setzen. Das ausverkaufte Altenburger Haus war der beste Beweis dafür, wie sehr diese Musik geliebt, aber auch begehrt ist. In diesem Jahr wurde dem Publikum wieder eine erstklassige Aufführung zuteil, die voller emotionaler Spannung die Herzen der Menschen inklusive diverser Gänsehaut erreichte, wie es der Rezensent von in seiner Nähe sitzenden Zuhörern vernahm.

Das lag natürlich an der überragenden Leistung des gesamten Ensembles, das dieses Mal unter der Stabführung des Gastdirigenten Peter Aderhold stand. Sein Klangkonzept war nicht nur auf perfekte Präzision dank seines auswendig vorgetragenen Dirigats angelegt, sondern es besaß in seiner Ausdeutung von Beethovens op. 125 das rechte Augenmaß: Die Wahl der nie übersteigerten Tempi, die Balance zwischen den Bläsern, den Streichern, der Gesangsstimmen sowie die Profilierung der einzelnen Themen. Sein Hauptaugenmerk, seine kaum nach rechts oder links abweichende Blickrichtung ins Orchester galt den vorzüglich musizierenden Blech- und Holzbläsern, die er zu Höchstleistungen animierte. Kaum eines intensiven Blickes wurden von ihm die Streicher bedient, da dort ohnehin ebenfalls alles bestens lief.

Lyrische Passagen ohne romantische Übertreibung

Wunderschön, ohne romantische Übertreibung, formte er die lyrischen Passagen im 3. Satz. Ganz im Gegensatz dazu forcierte er die sich aufbäumende Dramatik in der Durchführung des 1. Satzes fast zu einer Intensität, die Anton Bruckner erahnen ließ. Im fulminanten Finalsatz schuf er starke Kontraste, indem er nicht unbedingt nur auf pausenlose, überbordende Kraftfülle setzte, sondern den von Gerald Krammer bestens vorbereiteten Chören, dem Philharmonischen Chor und dem Opernchor Gera, auch die Möglichkeit gab, einmal ins Piano abzusinken. Auch das einleitende Instrumentalrezitativ ging er wohltuend sehr dezent und nicht – wie oft gehört – mit martialischer Gewalt an.

Überzeugende Gesangssolisten

Überzeugend gestalteten die vier Gesangssolisten ihren Teil: Anne Preuß war perfekt in strahlender Höhe aufgestellt; Anne Schuldt bewies mit ihrer kraftvollen Stimme, dass dieser Part nicht nur immer im Schatten der anderen Sänger stehen muss. Jànos Ocsovai brillierte mit seiner sprühenden Tenorstimme und ließ den Melodiegirlanden seines Parts im Tempo unabhängig vom Orchester ziemlich freien Lauf. Der Bariton Johannes Beck brachte Beethovens Freude-Thema so richtig ins Rollen. In Korrespondenz mit den Chören und dem Philharmonischen Orchester gaben sie dem Finale dieser Sinfonie den strahlenden D-Dur-Glanz, angetrieben von den pulsierenden und dahinwirbelnden Dirigierbewegungen Peter Aderholds.

Zunächst zaghafte, dann aber unüberhörbare, unter den Beifall gemischte Bravorufe offenbarten die Begeisterung des Publikums von dieser prachtvollen und nachhaltig wirkenden Aufführung.

Von Felix Friedrich