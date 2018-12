Altenburg

Wenn zwischen Mai und Juli kommenden Jahres in Thüringen die Kommunalwahlen anstehen, geht für den hiesigen Kreistag mit „Die Partei“ eine neue politische Kraft ins Rennen. Und sie macht dabei ordentlich Druck: Während die mutmaßlichen Kontrahenten bei dem Urnengang bislang noch keine Kandidatenlisten geschweige denn Wahlprogramme für das Kreisparlament erstellt haben, liegt der Ende September 2017 gegründete Kreisverband von „Die Partei“ damit quasi in den letzten Zügen.

Kandidatenlisten stehen bereits

So steht die siebenköpfige Kandidatenliste um Kreischef Christian Wampfler schon seit einigen Tagen fest. Auf der finden sich auch durchaus bekannte Namen. So tritt dort die einstige Migrationsbeauftragte im Landratsamt Ivy Bieber an. Und auch Christian Repkewitz, seit Jahren im Altenburger Rathaus ein enger Mitarbeiter der Oberbürgermeister, kandidiert für ein Kreistagsmandat, wie auch Maik Müller-Klaubert, Schwiegersohn der Linkspolitikerin Birgit Klaubert. Auch für den Altenburger Stadtrat will „Die Partei“ ins Rennen gehen und hat eine entsprechende Liste mit Kandidaten aufgestellt. Hier steht Partei-Kreischef Christian Wampfler, der gestern für Nachfragen leider nicht zur Verfügung stand, an erster Stelle.

Zudem soll schon in der kommenden Woche auch das Wahlprogramm für die anstehenden Kreistagswahlen final erstellt und veröffentlicht werden. Im Gegensatz zu den etablierten Parteien muss „Die Partei“ aber noch die notwendigen Unterstützerunterschriften sammeln und bei den zuständigen Wahlleitern vorlegen, um für die Kommunalwahlen zugelassen zu werden.

Schwarzer Humor bundesweit

Bislang sorgte „Die Partei“ unter dem Vorsitz von Martin Sonneborn mit ihren zumeist schwarzhumorigen Aktionen bundesweit für Schlagzeilen. Durchaus will man regional und überregional politisch mitmischen. Allerdings mit einem Augenzwinkern, so das erklärte Ziel.

Im Altenburger Land machte die bunt gemischte Truppe bislang einmal öffentlich mit einer Aktion aufmerksam, als sie beim diesjährigen Skatstadtmarathon mit einem eigenen Versorgungsstand die Teilnehmer verwöhnen wollten und dabei auch ein Bierchen nicht fehlen durfte.

Ansonsten spielten sich die regionalen Aktivitäten von „Die Partei“ eher in sozialen Netzwerken wie Facebook ab. Die Ambitionen, in regionale Parlamente einzuziehen, sind aber durchaus ernst gemeint und sollen nicht in Ulk ausarten.

Ernste Politik mit Schmunzeln

„Sicher sollte man Politik nicht immer bierernst nehmen. Das heißt aber keineswegs, dass ich ein Mandat nicht verantwortungsvoll ausüben würde, sollte ich eines erhalten. Aber man muss dabei auch mal lächeln können“, betont Christian Repkewitz. „Ich bin seit 2010 in der politischen Bildung tätig. Aber es reicht mir nicht, anderen zu sagen, wie wichtig es ist, sich in unserer Demokratie zu engagieren. Man muss auch mitmachen.“

Ähnlich äußert sich Ivy Bieber. „Es gibt doch durchaus Dinge, die derzeit nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Und da kann auch mal ein ganz neuer Blick drauf vielleicht etwas mehr bewegen. Und ja: Im Altenburger Land hat man manchmal den Eindruck, dass hier alles tiefernst gesehen und angegangen wird, was mit einem Lächeln vielleicht sogar einfacher gehen würde. Zudem bin ich auch für mehr Transparenz in Politik und Verwaltung. Wenn die Leute mehr nachvollziehen können, warum etwas so geschehen ist, dann herrscht auch mehr Verständnis.“

Von Jörg Wolf