Starkenberg

Die Regionalen haben vor einigen Tagen in Starkenberg eine Kandidatenliste zur Kreistagwahl verabschiedet. Das ebenso beschlossene Programm enthält die Punkte Straßen- und Infrastrukturprogramm, Schulnetzplanung, Baulandausweisung, Feuerwehren und Katastrophenschutz, Ehrenamt, Heimische Wirtschaft, Ausbau des ÖPNV, Breitbandausbau Strukturwandel in der Braunkohle sowie Kreisfinanzen. „Jeder dieser Punkte ist mit konkreten Plänen und Forderungen untersetzt“, heißt es in einer Pressemeldung.

Ländlicher Raum im Fokus

„Die Regionalen begrüßen sehr, dass im letzten Jahre viele Fördermittel nach Altenburg gekommen sind, zum Beispiel um das Lindenau-Museum und das Theater sanieren zu können. Darüber hinaus darf aber der ländliche Raum nicht vergessen werden. Dort braucht es vor allem ein intaktes Kreisstraßennetz.“

Die Regionalen weisen außerdem auf den immer größer werdenden Unterhaltungsrückstau hin. Auch brauche es dringend eine vernünftige Schulnetzplanung, „um unsere Kinder für Ausbildung und Studium so zu befähigen, dass sie gern in der Region bleiben oder zurückkommen.“ Bei ihren Forderungen setzen sich die Regionalen vor allem für eine auskömmliche Finanzierung des Landkreises durch das Land Thüringen ein.

Bodenständige Politik

„Auf unserer Liste finden sich engagierte Frauen und Männer aus dem gesamten Altenburger Land. Es sind Menschen, die sich beruflich und privat stark engagieren und für die Lebensqualität im Altenburger Land einsetzen. Sie haben sich bewusst für die Regionalen entschieden und damit für eine bodenständige Politik für den ländlichen Raum und jenseits von Parteiinteressen“, heißt es.

Auf der Liste stehen: Klaus-Peter Liefländer, Steffen Kühn, Christine Helbig, Wolfgang Schleicher, Antje Ulich, Ralf Gerth, Kerstin Fröhlich, Thomas Rath, Claus Katzenberger, Brigitte Künzel, Uwe Kaphahn, Berndt Apel, Björn Steinicke, Ralf Gleitsmann, Andy Franke, Tina Rolle, Carsten Otto, Andreas Hauschild, Jürgen Junghannß, Anja Keiger, Rainer Schade, Karsten Espenhain, Carsten Grimm, Jörg Seifert, Bärbel Müller, Carsten Kröber, Martin Oechsle, Michael Rothe, Silvia Ruddies-Otto, Marcel Lorber, Norbert Keiger, Adrian Leipnitz, Martin Zapp, Stephan Penndorf, Jochen Husung, Katrin Tetzner, Daniel Fidyka, Andreas Zetsche, Roberto Bauer, Wolfram Schlegel, Hans-Peter Bugar.

Von Jens Rosenkranz