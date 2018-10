Altenburg

Zur Premiere des Märchens „Die Schöne und das Biest“ am Sonnabend landeten die Puppenspieler Lys Schubert und Tobias Weishaupt als „Feen“ aus ihrem Reich herab fulminant auf den Brettern des Heizhauses und unterhielten mit viel Witz die Zuschauer jeden Alters.

Traumhafte Schattenbilder, geheimnisvolles Geschehen

Der Kern des Theaterstücks ist die aufkeimende Liebe der Kaufmannstochter Belle zum Untier mit der menschlichen Seele, die Erlösung des verzauberten Prinzen und gleichzeitig die Errettung vor der Todesstrafe des fast schuldlos-schuldigen Vaters der Schönen. Es erzählt, wie die junge Schöne das so bedrohlich scheinende Biest doch liebgewinnen kann und als sie ganz sein inneres Wesen erkennt, kann auch das Wunder seiner Rückverwandlung in den jungen Königssohn geschehen.

Dargestellt wird dieses mit allen erdenklichen Mitteln des Schattenspiels. So werden die elegant geschnittenen Silhouetten nicht einfach auf einem Spielschirm hin- und herbewegt. Christian Werdin gab mit seiner Ausstattung die Möglichkeit traumhafte Bilder des geheimnisvollen Geschehens auf das Panorama zu projizieren. So kann der Blick sich den handelnden Figuren nähern oder sie verlieren und wandernd schweifen durch die Pracht der Säle, hinaus in das zauberhafte Gartenreich.

Das gelingt fantasievoll oft mit den einfachsten Mitteln, schon durch Veränderung der Distanz zwischen Lichtquelle und Objekt und der Position beider vor dem Rundhorizont. Im Nu sind auch selbst die Spieler in den Rollen der Schönen und ihres alten Vaters. Im Zusammenwirken mit den charakterisierenden Stimmen der Spieler und der Tonkulisse – Musik Udo Hemmann – entwickelt sich eine grazile Poesie.

Eigene Schöpfung kann neben anderen Interpretationen bestehen

Ganz anders die Rahmenhandlung. Lys Schubert als Cécile und Tobias Weishaupt als Mister Pink, geben die beiden Komödianten, die ewig schon und doch immer wieder von Neuem ihr Märchen spielen und ihre eigene Liebesgeschichte happy-enden lassen. Das läuft deftig und charmant ab zwischen den beiden in kuriosen „Feen-Kostümen“ Rivalisierenden und sich doch schließlich Liebenden.

Hilke Förster kleidete die Gaukler mit viel Raffinesse ein. Die pralle Komik vor, zwischen und nach dem Hauptstück, farbig und dreidimensional, und die schemenhafte Schwarz-Weiß-Magie der eigentlichen Märchenhandlung steigern sich gegenseitig an ihren stilistischen Reizen.

Regisseur Stefan Wey hat unter der Verwendung der Textvorlage von Lucy Kirkwood und Katie Mitchwell eine ganz eigene Schöpfung neben die vielen Interpretationen des französischen Volksmärchens in Prosa, Schauspiel, Trickfilm und Musical gestellt, die wirklich Jung und Alt entzückt. Das Premierenpublikum, zumeist weniger jung, dankte den Akteuren mit herzlichem Applaus.

Die dritte Familienvorstellung findet am Sonntag, den 28. Oktober, um 16 Uhr im Heizhaus statt. Die Aufführungen am Dienstag sowie am Donnerstag sind bereits ausverkauft. Karten an der Theaterkasse, unter Tel. 03447 585160 sowie auf www.tpthueringen.de.

Von Helmut Pock