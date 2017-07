Die leisen Töne des Rock – Manuel Schmid bringt drittes Album heraus

Am 10. August wird der Altenburger Musiker Manuel Schmid das Warm up – das Konzert vor der offiziellen Eröffnung – für das Musikfestival bestreiten. Wer schon einmal vorab hören möchte, was an diesem Abend zu erwartet ist, der kann das nun tun. Denn ab Donnerstag ist das neue Album von Manuel Schmid „Deine Liebe und mein Lied“ auf dem Markt.