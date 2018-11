Flemmingen

Zehn Jahre war Pfarrer Götz-Ulrich Coblenz im Wieratal als Seelsorger tätig. Inzwischen hat er die Kirchgemeinden seinem Nachfolger Jörg Bachmann übergeben. Die letzte Amtshandlung von Coblenz war die Bauabnahme in der vergangenen Woche in Frohnsdorf. Die angefangene Sanierung von Dach und Kirchturm wollte er noch selbst zum Abschluss bringen, bevor er dann für seinen Ruhestand nach Laucha an der Unstrut zieht.

Pfarrer für zwei Jahre

Seinen Abschiedsgottesdienst hatte Coblenz bereits am 1. Juli gehalten, auf den Tag genau zehn Jahre nachdem er die Pfarrstelle im Wieratal bei einem Antrittsgottesdienst übernommen hatte. Sein Nachfolger Jörg Bachmann wurde jedoch erst vor einer Woche eingeführt. Bachmann, der lange in Nobitz hauptamtlicher Pfarrer war, ist seit vier Jahren Pfarrer für besondere Angelegenheiten im Kirchenkreis. „Also ich bin Vertretungspfarrer“, erklärt der in Kriebitzsch lebende Pastor. Und das sei er für zwei Jahre auch in Flemmingen. Hier wird er voraussichtlich bis zu seinem Ruhestand bleiben. Wie es dann nach dem 31. Dezember 2020 mit der Pfarrstelle in Flemmingen weitergeht, ist derzeit ungewiss.

„Es wird sicher Strukturveränderungen geben müssen“, meint Bachmann. Ob das bedeutet, dass er nun der letzte Pfarrer in Flemmingen ist, dazu kann er nichts sagen. „Das ist letztlich eine Frage, die der Kirchenkreis entscheidet“, verweist er auf die innerkirchliche Organisation. Egal, wie einmal die Zuschnitte eines künftigen Kirchspiels aussehen könnten und welche Kirchgemeinden im Wieratal und darüber hinaus dann zum Pfarrbezirk ab 2020 gehören – der scheidende Pfarrer Coblenz würde sich wünschen, dass dann das Pfarramt in Flemmingen wieder als Sitz genutzt wird. „Weil es einfach von der Substanz und Ausstattung eines der besten Pfarrhäuser ist“, erklärt Coblenz beim Packen.

Das erste Weihnachten ohne Stress

Flemmingen werde er mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen. „Das ist doch ganz klar“, meint Coblenz. Seit er vor zehn Jahren kam, hat ihn stets das gut funktionierende klassische Dorf-Kirchen-Leben begeistert. „Die Leute gehen nicht nur an Weihnachten oder zu Ostern in die Kirche. Sie beteiligen sich aktiv und ehrenamtlich am Gemeindeleben“, sagt Coblenz und erzählt von den zwei Singkreisen und dem Posaunenchor. Das kann zwar nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch im Kirchspiel Flemmingen – Langenleuba-Niederhain, zu dem die Kirchengemeinden Flemmingen mit Jückelberg, Beiern, Frohnsdorf mit Engertsdorf, Garbisdorf, Göpfersdorf, Langenleuba-Niederhain, Neuenmörbitz mit Schömbach und Wolperndorf gehören, die Gotteshäuser längst nicht mehr voll werden. „Aber das sind hier natürlich auch sehr kleine Dörfer“, relativiert Coblenz, der sich nun auf ein Weihnachten ohne Stress freut.

„Das gab es noch nie“, sagt der gebürtige Dresdner, der lange auf der Insel Rügen Pfarrer war, dort die Wende erlebte, heute leidenschaftlicher Pilger und Radfahrer sowie zweifacher Vater und einfacher Großvater ist. „Ich war dieses Jahr zum Beispiel einmal mit dem Rad an der Ost- und einmal an der Nordsee. Nach Compostela bin ich schon fünfmal gepilgert“, erzählt Coblenz.

Ein offenes Ohr und klare Ansagen

Insofern lag die Schaffung eines Pilgerweges durchs Wieratal, den Coblenz mit vorangetrieben hat und der in diesem Jahr eröffnet wurde, nahe. „Außerdem hat er immer ein offenes Ohr für die Probleme der Leute. Und er nimmt auch kein Blatt vor den Mund, um seine Meinung kund zu tun“, sagt Katrin Sparborth, Vorsitzende des Gemeindekirchenrates in Frohnsdorf. Sie schätzt Coblenz vor allem für sein Engagement bei der Sanierung der Kirche in Frohnsdorf. „Er wusste immer, wo wir noch Geld herbekommen können“, meint sie und freut sich über das fertige Dach und den hergerichteten Turm.

Von Jörg Reuter