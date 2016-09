Altenburg. Unbekannte sind in ein Fahrzeug der Bäckerei Stöltzel, das verschlossen in der Münsaer Straße in Altenburg stand, eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Das teilte die Polizei mit. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 7.30 und 7.45 Uhr. Die Täter drangen mit Gewalt über die Fahrertür in den Citroen ein und brachen dann das Handschuhfach auf. Darin befanden sich Umschläge mit Bargeld. Es sei Geld „in nicht unerheblicher Menge“ entwendet worden, so die Polizei, ohne nähere Angaben zu machen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, soll sich bei der PI Altenburger Land unter Tel. 03447/4710 melden.

Von fp