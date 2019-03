Altenburg

Im Zuge des Wahlkampfes bekommt das Altenburger Land naturgemäß auch mal höheren Besuch aus Berlin. Der Bundestagsabgeordnete und Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch nutzte am Freitag seine Stippvisite, um dem Klinikum Altenburger Land und dem Kinder- und Jugendhaus der Johanniter in Altenburg-Nord einen Besuch abzustatten. Er wolle sich fernab der Hauptstadt ein Bild von der Basis machen, „dort, wo das Leben stattfindet“, so Bartsch im Gespräch mit dem hauptamtlichen Regionalvorstand der Johanniter, Uwe Werner, und Sozialarbeiter Janek Rochner-Günther.

Als Leiter der überregional bekannten Sambagruppe Como Vento hat Rochner-Günther täglich mit der von Bartsch angesprochenen Basis zu tun und kennt Kinderarmut in all ihren Facetten. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, das Thema Kinderarmut in der Gesellschaft sichtbarer zu machen und zu bekämpfen“, betonte Bartsch. Projekte wie Como Vento seien dabei umso wertvoller.

Sozialarbeiter wünscht sich mehr Planungssicherheit

Gefragt, was sie Dietmar Bartsch gern mit auf den Weg geben würden, wünschte sich Rochner-Günter mehr Planungssicherheit für Projekte wie seines. Mehr Gespräche wären auch gut, um den Kontakt nicht zu verlieren und ernstgenommen zu werden. Auch seien Kinder kein Verwaltungsakt. „Persönliche Gespräche, Beziehungsarbeit, die so wichtig ist, lässt sich nicht als 15-Minuten-Beratungsgespräch abrechnen.“ Überhaupt erachte er die mangelnde Wertschätzung seines Berufsstandes als schwierig. „Wir haben große Probleme, Nachwuchs zu finden, denn es ist ein sehr herausfordernder Arbeitsbereich“, so der Sozialarbeiter.

Uwe Werner missfällt die ständige Rechtfertigung, die sein Job mit sich bringe. „Wir müssen uns immer neu erklären, warum wir tun, was wir tun. Warum das Geld kostet und gut und wichtig ist. Das nervt!“, fand er klare Worte, während sich der Besuch aus Berlin eher allgemein äußerte, aber an der Sache interessiert zeigte. Das hielt ihm auch Werner zu Gute: „Er kommt wenigstens! Von den anderen Bundestagsfraktionen war bisher selten jemand da.“

Seine Stippvisite im Altenburger Land nutzte Bartsch auch für einen Besuch des Klinikums Altenburger Land. Aufsichtsratsvorsitzender Bernhard Blüher, Geschäftsführerin Gundula Werner sowie Kaufmännischer Direktor Matthias Stolze luden ihn und seine Parteikollegen Klaus Hübschmann, Ralf Plötner und Mandy Eißing auf einen Rundgang durch das Klinikum ein. Begonnen wurde in der Notfallbehandlung, danach ging es in die Klinik für Radiologie, Interventionsradiologie und Neuroradiologie und abschließend in die Klinik für Ambulante Rehabilitation. Während des Rundgangs und im anschließenden Gespräch zeigte sich Bartsch beeindruckt von der Breite der medizinischen Möglichkeiten in einem Krankenhaus in öffentlicher Trägerschaft.

Von Maike Steuer