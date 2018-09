Altenburg

„Wie kann man bei Ihnen einen Termin erhalten?“, fragte Uwe Rosenkranz den Altenburger Oberbürgermeister André Neumann (CDU) am Ende der ersten digitalen Bürgersprechstunde. „Ich würde mich gern einmal persönlich mit Ihnen über unsere Sportplätze unterhalten.“ Nach dem Hinweis, dass er gern telefonisch über sein Sekretariat einen Termin vereinbaren könne, verwies das Stadtoberhaupt auf die folgende analoge Sprechstunde: „Schnell die Jacke angezogen, hergekommen und dann könnten wir uns direkt unterhalten.“

Altenburger fragt digital nach Termin – und kommt direkt vorbei

Gesagt, getan. Eine gute halbe Stunde später stand Uwe Rosenkranz am Montagabend leibhaftig im Rathaus, thematisierte mit OB Neumann und dessen persönlichem Referenten Marcel Schmidt die Zukunft der Sportplätze und fragte, ob es nicht möglich sei, die Regeln für die Nutzung durch in Vereinen organisierte Jugendliche zu lockern. „Wir werden das prüfen und eine Rückmeldung geben“, erklärte Schmidt das weitere Vorgehen, was auch für Anfragen in der digitalen Runde gilt, die man nicht sofort beantworten konnte. Damit gab sich der Altenburger zufrieden und lobte den Rathauschef: „Sie sind auf einem guten Weg!“

Internet-Gemeinde kann Terminvorschläge für neue Formate machen

So schlug Rosenkranz die Brücke zwischen digitaler und analoger Sprechstunde, die die Rathausführung künftig beide einmal im Monat anbieten will. Dabei sind Zeit und Wochentag noch flexibel. So rief der Rathauschef die Internet-Gemeinde auf, über die Facebook-Seite der Stadt, auf der die Frage-Antwort-Runde von 18.03 bis 18.39 übertragen wurde, Vorschläge zu machen. Und auch wenn es für die digitale Bürgersprechstunde lauter verbales Schulterklopfen gab, stellte Neumann klar, dass auch „kritische Anmerkungen willkommen“ sind.

Osterland-Center, Jugendtreffs, Graffiti und mehr sind Themen

Während die Live-Übertragung in der Spitze 38 Leute verfolgten, kamen vier direkt ins Rathaus. Hier wie da gab es einen bunten Blumenstrauß an Themen. So bedauerte Neumann beim Osterland-Center „die ärgerliche Entwicklung vom Vollversorger zum Nullversorger“, versicherte aber im Gespräch mit dem Besitzer zu sein und irgendwann auch den Druck durch eine Alternative zu erhöhen, um das Versorgungsproblem in der Weststadt zu lösen.

Nach dem Wunsch für mehr Jugendtreffpunkte befragt, sicherte der OB seine Unterstützung für das in Gründung befindliche Jugendcafé zu und ließ die Idee eines Familien-/Erlebnisgebiets im Bereich Großer Teich/Hellwiese anklingen. Mit der Thüsac will er zudem einen an der S-Bahn orientierten Bus-Nachtknoten besprechen, der angeregt wurde. Auf die Frage, ob es nach dem Bahnhofstunnel weitere legale Graffiti-Flächen geben werde, gab sich der Rathauschef aufgeschlossen und bat um Vorschläge. Zudem gebe es Überlegungen, die Graffiti im städtischen Tunnel-Teil zu übermalen oder auf den Bahn-Bereich auszudehnen. Außerdem warb er dafür, zu seiner Meinung nach den Gemeindeneugliederungen befragt, das Vertrauen im Umland zurückzugewinnen und „nicht als großer Eingemeinder“ aufzutreten.

Anekdoten überbrücken fragenlose Zeit

Zudem erwies sich Neumann als schlagfertig, als er die ersten fragenlosen Minuten vor allem mit Anekdoten vom Offenburg-Besuch am Wochenende überbrückte. „Die Absacker im Hotel gehören nicht in die Öffentlichkeit, oder?“, fragte er augenzwinkernd Schmidt, der grinsend nickte. Dazu zählte auch das Kennenlernen von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), dessen Wahlkreis Offenburg ist. Der hat nämlich 1988 mit einem Erlass als Chef des Bundeskanzleramts dafür gesorgt, dass die Städtepartnerschaft im geteilten Deutschland zustande kam. Möglicherweise folgt er eines Tages der Neumannschen Einladung nach Altenburg.

„Ich bin sehr, sehr zufrieden“, sagte der OB nach der Premiere der neuen Kontaktformate. Kein Wunder. Hatten sich doch bis Dienstag, 17 Uhr, über 1800 Leute das Video von der digitalen Bürgersprechstunde angesehen. Einige „technische Finessen“, wie den Ton, gelte es noch zu verbessern. Zudem werde die Stadt demnächst auch auf Instagram und Twitter aktiv sein.

Von Thomas Haegeler