Dirk Michaelis begeistert in Altenburg

Altenburg. Was für ein Sommerfest! Zwar machte das Wetter der Anwaltskanzlei Wagner Brandhoff Viertel (WBV) am Donnerstagabend mit Regen und herbstlicher Kühle einen kleinen Strich durch die Rechnung, der Stimmung aber tat das keinen Abbruch. Neben angeregten Gesprächen der knapp 100 Gäste aus allen gesellschaftlichen Bereichen zeigte sich das in über 4000 Euro Barspenden. Diese gehen – ergänzt um weiteres Geld – an den Verein Weißer Ring.

Dass die Wahl auf die ehrenamtliche Organisation fiel, die Opfern von Straftaten und deren Angehörigen hilft, liegt daran, dass sich WBV-Mitarbeiter dort selbst engagieren. Über die tatkräftige wie finanzielle Hilfe freute sich wiederum die frühere Justizministerin und Ex-Chefin der Thüringer Staatskanzlei, Marion Walsmann. Als Landesvorsitzende warb sie für die Arbeit des Vereins, der ohne staatliche Unterstützung auskommt.

Für Unterhaltung sorgte zudem Dirk Michaelis, dessen Auftritt aber eine halbe Stunde später begann als geplant. „Das klingt jetzt echt wie eine Ost-Entschuldigung“, sagte der Ex-Karussell-Frontmann. „Aber ich bin stehengeblieben, weil der Tank leer war.“ Mit Gitarre und Piano machte er das Beste aus der Situation und begeisterte nicht zuletzt, als er im strömenden Regen „Als ich fortging“ sang.

Von Thomas Haegeler