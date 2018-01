Diskussionen in Nobitz um Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren

Nobitz. Nicht alle Nobitzer Ortsteile sind beim Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL) angeschlossen. Zwölf Dörfer haben die Versorgung mit dem kühlen Nass sowie die Entsorgung von Abwässern noch in der eigenen Regie. Zusammengeschlossen sind die in einem gemeindeeigenen Betrieb gewerblicher Art (BgA).

Regelmäßige Neukalkulationen der anfallenden Gebühren für die Ver- und Entsorgung gehören auch bei dem BgA dazu. „Im Schnitt erfolgen aller vier Jahr solche Neukalkulationen“, so Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD). Zuletzt stand so eine Erhebung eigentlich im Jahr 2013 an, die aber von der Kämmerei nicht vorgenommen wurde. Die alten Gebühren galten weiter.

Jetzt – wieder vier Jahr später – machte die Kämmerei im Gemeinderat einen erneuten Vorstoß, so eine genaue Ermittlung der Kosten für die Endverbraucher zu ermitteln. Und da regte sich im sonst so einigen Gemeinderat schon unüberhörbarer Widerspruch gegen die Art und Weise. Denn um zumindest einen Kostenrahmen bei den Verbrauchs- und Benutzungsgebühren zu haben, holte Kämmerin Janina Werner die Vergleichswerte umliegender Kommunen ein und hielt in den einzelnen Beschlussvorlagen diese mögliche Spanne fest.

Michael Apel reagierte wie sein Vater Berndt Apel sichtlich sauer und äußerte sein Missverständnis: „Jetzt sind wir wieder in dieser Situation, dass uns die Zeit wegläuft und wir Gefahr laufen, dass wir etwas verlieren, wenn wir nicht schnell beschließen. Und das nur mit wenigen Zahlen und kaum Orientierung.“ Und Berndt Apel legte nach: „Ich kann mich nicht erinnern, dass dieses Problem schon einmal eher hier besprochen wurde. Jetzt kann ich nicht nachvollziehen, was hier konkret auf die betroffenen Einwohner zukommt“, so Apel, der auch gegen sämtliche Vorlagen zu diesem Themenkomplex votierte. Die aber sonst mehrheitlich angenommen wurden.

Bürgermeister Hendrik Läbe versuchte zu beruhigen: „Die genaue Kalkulation wird ja jetzt erst durch einen bestellten Experten vorgenommen. Die ausgewiesenen Zahlen sind lediglich Richtwerte.“

Beim Trinkwasserverbrauch sieht die Vorlage eine Gebühr von 2,35 und 2,52 Euro pro Kubikmeter vor. Für jeden auf dem jeweiligen Grundstück angeschlossenen Wasserzähler soll die Grundgebühr zwischen 128,40 und 160,50 Euro liegen. Bei der Entsorgung des anfallenden Oberflächenwassers ist die Benutzungsgebühr zwischen 0,80 und einem Euro pro Quadratmeter Fläche aufgeführt. Hinzu kommt eine Niederschlagsgebühr von 45 bis 70 Cent je Quadratmeter.

Bei den Einleitgebühren für Abwässer liegt der Rahmen zwischen 2,50 und 3,20 Euro je Kubikmeter bei einer so genannten Vollabschwemmung, bei einer Teilabschwemmung liegt der zwischen 1,40 und 2 Euro je Kubikmeter. Die Grundgebühr bewegt sich pro Anschluss in dem Papier zwischen 95 und 120 Euro pro Jahr.

Von Jörg Wolf