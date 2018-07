Altenburger Land

Auf Grund der sommerlichen Witterung und der über Wochen anhaltenden Trockenheit kam es am Wochenende zu mehreren Flächenbränden im gesamten Landkreis. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren größtenteils Felder und Wiesen betroffen. Glücklicherweise sei es zu keinen nennenswerten Sachschäden gekommen. Auch wurde dabei niemand verletzt. Allerdings hatten die Kameraden mehrerer Freiwilliger Feuerwehren einiges zu tun, um Schlimmeres zu verhindern.

Unter anderem ereignete sich ein Feldbrand bei Starkenberg am späten Samstagabend, zu dem die Feuerwehren Starkenberg, Großröda und Naundorf gerufen wurden. Bei Grünberg brannte am Samstag gegen 11.45 Uhr eine Feldflur. Dabei galt es für die Grünberger Kameraden zunächst, die Brandausbreitung auf ein angrenzendes Waldstück zu verhindern. Die Wehren aus Ponitz, Gößnitz, Großstöbnitz und Crimmitschau kamen zur Unterstützung hinzu. Außerdem qualmte es am Samstag gegen 15.30 Uhr auf einem Feld zwischen Dobra und Hartroda bei Wildenbörten. Die Kameraden aus Wildenbörten, Löbichau und Schmölln wurden angefordert, ebenso die Floriansjünger aus Ronneburg.

Schweiß und Einsatz der Ehrenamtlichen haben sich gelohnt: Die eingesetzten Feuerwehren konnten letztlich alle Brandstellen zügig unter Kontrolle bringen und löschen, bilanzierte am Sonntag die Polizei.

Von Kay Würker