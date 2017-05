Dobraschütz. Der Gemeindekirchenrat von Dobraschütz und der Ortsverein veranstalten am Samstag zum ersten Mal ein gemeinsames Kirchen- und Dorffest. Anlass ist die erfolgreiche Komplettsanierung der Kirche Dobraschütz. „Wir wollen uns mit dem Fest für die großartige Unterstützung unserer vielen Helfer und Spender bedanken. Ohne die wäre die Instandsetzung in dieser Art und in diesem Umfang nicht möglich gewesen“, freut sich der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, Ralf Neuber.

Los geht es um 14 Uhr mit einem Festgottesdienst. Anschließend wird eine Plakette der Deutschen Stiftung Denkmalschutz an der Kirche angebracht. Die Stiftung habe 3000 Euro für die Außensanierung des um das Jahr 1750 errichteten Gotteshauses beigesteuert, so Neuber. Gegen 16.30 Uhr soll die über Jahrzehnte verstummte Orgel bei einem Konzert wieder in besten Tönen erklingen. Erläuterungen zu dem Musikinstrument und seiner Reparatur halten Orgelbaumeister Johannes Kircher sowie ein Film bereit.

Rarität: Vier der insgesamt 13 Totenkronen im Fundus der Kirche sind inzwischen fertig restauriert und werden am Samstag zusammen mit einem der vier dazugehörigen Epitaphien erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. „Die anderen neun Kronen zeigen wir im Laufe des Jahres“, kündigt Neuber an. Die filigranen und reich verzierten Geflechte symbolisieren einen Brauch der Trauer- und Bestattungskultur, der im 16. Jahrhundert entstanden sein soll.

Zurück zum Festprogramm: Im Zelt auf dem Dorfanger locken am frühen Nachmittag Kaffee und Kuchen. Auch informiert dort eine kleine Ausstellung über den Werdegang der Sanierungsarbeiten an der Kirche. Ab 17.45 Uhr sorgt Nico Meißner, ein Musiker aus Altenburg, für Unterhaltung. Und am Abend kommt die Jugend bei der Disco „voll auf ihre Kosten“, verkündet Michael Köhler, der Vorsitzende des Ortsvereins.

Die Dorfkirche im Starkenberger Ortsteil Dobraschütz wurde innerhalb von sechs Jahren rundum renoviert – außen und innen, vom Gestühl bis zur Bemalung, von der Orgel über den Altar bis zum Taufbecken. Für die Restaurierung der Totenkronen und Epitaphien sucht der Gemeindekirchenrat noch Paten.

Von Matthias Klöppel