Dobraschütz. Sechs Jahre lang wurde die Dorfkirche im Starkenberger Ortsteil Dobraschütz umfassend saniert und renoviert. Nun präsentiert sie sich im alten neuen Glanze – was am Sonnabend mit einem Festgottesdienst gebührend gefeiert wurde. Die zahlreich erschienenen Besucher hatten einiges zu bewundern – eine üppig bemalte Ausstattung, die in weiten Teilen noch aus der Erbauungszeit stammt, dominiert den beeindruckenden Innenraum. Putten und Blumengebinde zieren die farbige Kassettendecke.

Gemeindekirchenrat und Ortsverein veranstalteten erstmals ein gemeinsames Kirchen- und Dorffest, bedankten sich auf diese Weise bei all den Helfern und Spendern. Geholfen hatte auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD). Sie stellte 3000 Euro für Restaurierungsmaßnahmen an der Ost- und Südfassade zur Verfügung. DSD-Ortskuratorin Maria Kühl überbrachte deshalb eine Bronzetafel, die künftig direkt am Hause an das Engagement erinnert und zu weiterer Unterstützung motivieren soll.

Die Dorfkirche in Dobraschütz ist um 1750 als Saalkirche errichtet worden. Sie erhebt sich auf einem hohen Bruchsteinsockel zentral im Ort. Undichte Dächer hatten über viele Jahre Nässe in den Dachraum eindringen lassen und drohten die bemalte Decke zu schädigen. Die Ausstattung war zudem stark vom Holzwurm befallen. Der Fassadenputz war rissig, platzte großflächig ab. Auch an den Natursteinmauern waren Schäden aufgetreten. 2011 begannen schließlich dringende Holzschutzmaßnahmen im Innenraum, insbesondere an der Decke. Die engagierte Kirchengemeinde warb um Spenden, indem sie die 126 mit Blattgold belegte Sterne unter dem Motto „Mein Stern für Dobraschütz“ versteigerte (OVZ berichtete). Danach wurde die Außenhülle instandgesetzt.

Von Kay Würker