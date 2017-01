Dobraschütz. Zu den Seltenheiten der Dobraschützer Kirche zählt nicht nur ihr im Stil des Bauernbarocks verzierter Innenraum mit den Blattgold belegten Sternen. Auch rund ein Dutzend Totenkronen hat in den über 250 Jahre alten Mauern des Gotteshauses überlebt. „Das ist unser aktuelles Projekt. Die Kronen sind gerade beim Restaurator und sollen aufgearbeitet werden“, so Ralf Neuber, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates. Spätestens im Mai zum großen Fest soll ein großer Teil fertig saniert der Öffentlichkeit präsentiert werden, plant Neuber. Doch bereits ab April können die ersten drei samt ihre restaurierten Epitaphien, die eigens zur Aufbewahrung der Kronen dereinst angefertigt wurden, in der Kirche besichtigt werden, kündigt Neuber an.

Dass es in Dobraschütz noch Totenkronen gibt, ist durchaus bemerkenswert und inzwischen einzigartig in weitem Umkreis. Dabei war dieser Schmuck vor rund 200 Jahren weit verbreitet. „Eigentlich wurde der Brauch in ganz Deutschland gepflegt“, erzählt Neuer. Unverheiratete Verstorbene, was damals in aller Regel Kinder oder Jugendliche waren, wurden fast überall mit solchen Totenkronen geschmückt aufgebahrt, erklärt der Kirchenvorstand. Im 16. Jahrhundert soll der Ritus entstanden sein. Anfangs waren die Stücke Grabbeigaben. Weil aber die Kronen im Laufe der Zeit immer aufwendiger gearbeitet und somit teurer wurden, lieh die Trauergesellschaft die Kronen später bei der Kirche und gab sie nach der Beisetzung zurück.

Anfang des 19. Jahrhunderts regte sich jedoch kirchenintern Widerstand dagegen, weshalb einige Jahre später der Brauch per Kirchenanordnung verboten wurde, erklärt Neuber. In der Folge wurden weitverbreitet die zur Erinnerung an die Verstorbenen ausgestellten Kronen aus den Kirchen verbannt. Oder, wo die filigranen Teile nicht sofort weggeworfen worden, lösten sie sich im Laufe die Zeit vielerorts buchstäblich auf. In der Dobraschützer Kirche sind 13 Stück erhalten geblieben, die nun restauriert werden. „Eine Totenkrone und ein Epitaph wurde bereits 2012 restauriert und Rahmen der Ausstellung über die Altenburger Bauern im Residenzschloss als Leihgabe ausgestellt“, so Neuber.

2016 wurden zwei weitere Totenkronen und ein Epitaph von Uwe Strömsdorfer, Restaurator im Schloss Altenburg, aufgearbeitet. In diesem Jahr soll er die restlichen zehn Totenkronen und zwei Epitaphien restaurieren, weil es der Wunsch der Kirchgemeinde sei, ihre seltenen Kronen wieder im Gotteshaus auszustellen. „Wir werden aber nur soviel restaurieren können, wie wir die Mittel zusammenbekommen“, so Neuber. Die Kosten der einzelnen Totenkronen würden jeweils zwischen 230 Euro und 480 Euro liegen. Unterstützt werde das Vorhaben von der Landeskirche und dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Trotz der Fördermittel müsse die Kirchgemeinde einen Eigenmittelanteil von mindestens einem Drittel der Gesamtkosten aufbringen. Neuber: „Dafür suchen wir noch Sponsoren.“

