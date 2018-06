Das Hochwasser vor fünf Jahren beschädigte die Brücken in Ziegelheim stark. Seit vergangenem Jahr wird an den vier Übergängen gebaut, die Anwohner nehmen weite Umwege in Kauf. Am Mittwoch wurden nun die ersten beiden Brückenneubauten eröffnet. Allerdings ist weiterhin Geduld gefragt.