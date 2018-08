Gerstenberg

Es ist seit Langem gute Tradition: Immer zum letzten Wochenende im August ist in Gerstenberg mächtig Party angesagt. Von Freitag bis Sonntag steigt dann das große Dorf- und Vereinsfest. Auch in diesem Jahr ist es wieder soweit, haben sich die ausrichtenden Vereine – der Fahrzeugkulturverein, der SV Gerstenberg sowie der Feuerwehrverein – mächtig ins Zeug gelegt und ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Feuerwehr mit Alternativ-Vorführung

Los geht die bunte Sause am Freitagabend, wenn zur Eröffnung um 20 Uhr im Festzelt das Fantasy-DJ-Team für ordentlich Stimmung unter den Gästen sorgt. Randvoll gepackt ist dann im Anschluss der Sonnabend, dessen Programm ab 10 Uhr über die Bühne geht. Unter anderem will die örtliche Jugendfeuerwehr ihr Können unter Beweis stellen.

„Da wir auf Grund der Trockenheit in diesem Jahr kein Feuer entfachen dürfen, werden wir einen Verkehrsunfall mit zwei Pkw simulieren und die Rettung der Insassen vorführen“, kündigt Feuerwehrvereinschef Henry Ebert an. Ein umfangreiches Kinderprogramm ist ebenso angesetzt: Neben Kinderschminken und einer Hüpfburg können sich die kleinen Besucher auch am Hau-den-Lukas-Spiel beweisen. Lediglich auf ein Karussell muss in diesem Jahr verzichtet werden.

Von Volleyball bis Armbrustschießen

Highlight für die größeren Gäste dürfte hingegen wieder das große Volleyballturnier sein. Zum 4. Gersten Cup sind alle interessierten Freizeitsportler herzlich willkommen. Einzige Bedingung: Jedes Team muss vier Köpfe zählen. „Ob das Mann oder Frau, Oma oder Opa ist, ist aber völlig egal“, schmunzelt Ebert. Anmeldungen sind noch bis kurz vor Start am Sonnabend möglich.

Daneben locken Kutschfahrten und Armbrustschießen die Gäste, die Judoka sowie der Hundesportverein aus Rositz haben Vorführungen angesetzt. Ab 20 Uhr geht die Sause dann im Zelt bei Livemusik von „Hit Express“ dem Höhepunkt entgegen.

Hoffnung auf Regen – für die Enten

Auch am Sonntag wird ab 10 Uhr wieder Volleyball gespielt – dann treten die besten Amateure und Profis gegeneinander an. Wer lieber gemütlich in den Tag starten will, kann dies beim Frühschoppen tun und sich mit anderen beim Baumelschub messen. Ab 15 Uhr wird es dann laut, wenn die Sambatrommler von Como Vento das Dorffest mit brasilianischen Rhythmen zum Beben bringen, ehe um 16 Uhr die Hip-Hop-Tanzgruppe Dance Chicks die Bühne betritt.

Großer Abschluss soll dann um 17 Uhr wieder das Entenrennen auf dem Gerstenbach sein. Dafür hofft Ebert diesmal sogar ausnahmsweise auf ein wenig kühleres und vor allem nasses Wetter bis zum Fest – damit das Gewässer auch sicher genug Wasser führt, um den quietschbunten Wettstreit zu ermöglichen.

Von Bastian Fischer