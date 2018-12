Starkenberg/Altenburg

Manuela Riedel ist seit rund drei Monaten Dorfkümmererin in Starkenberg. Und sie soll das nach dem Willen von Bürgermeister Wolfram Schlegel (Die Regionalen) auch bleiben. Bis jetzt konnte die kommunale Angestellte über eine Förderung vom Freistaat bezahlt werden. Doch kaum angelaufen, endet das Projekt am 1. Januar. „Wir gehen davon aus, dass wir die Förderung auch im kommenden Jahr weiter bekommen. Bis dahin gehen wir als Kommune aber in Vorkasse“, erklärt Schlegel gegenüber der OVZ.

Ein offenes Ohr wie Schwester Agnes

Dorfkümmererin, das klingt ein wenig nach Schwester Agnes, die einst im DDR-Fernsehen auf ihrer Schwalbe unterwegs war und in ihrer kleinen Welt auf dem Land im fiktiven Dorf Krummbach alles und jeden kannte und für jedes Problemchen die richtige Lösung wusste. Das sei gar nicht so abwegig, bestätigt Wolfram Schlegel. Die Dorfkümmererin von Starkenberg soll Ansprechpartnerin für die Bürger sein, sie hilft beim Organisieren von Veranstaltungen und ist in den 18 Ortsteilen präsent, umreißt der Bürgermeister den im Laufe des Jahres erstellten Arbeitsplan für die Starkenberger Dorfkümmererin.

Ungewöhnlich ist jedoch, dass das neue Konzept – kaum angelaufen – schon wieder nahezu vorbei ist beziehungsweise die Förderungen eingestellt wird. Das sei zwar richtig, aber nur ein Teil des kompletten Bildes, erläutert Dirk Nowosatko, zuständiger Fachbereichsleiter im Landratsamt. Die Förderung für Dorfkümmererinnen, die neben Starkenberg auch in Posterstein und Jonaswalde eingeführt wurden, basieren auf Zahlungen, die der Landkreis 2018 vorab als eine von zwei Modellregionen vom Freistaat erhalten hat. Das Geld stammt aus dem „Landesprogramm solidarisches Zusammenleben der Generationen“.

Landtag legt Fördermittel für 2019 bereit

Vor wenigen Tagen ist das Programm mit dem Familienfördergesetz vom Landtag beschlossen worden. Damit liegen die Fördermittel für 2019 bereit. „Um diese zu beantragen, benötigen wir als Verwaltung aber eine dazugehörige Richtlinie, die die Details regelt. Also was genau förderfähig ist, wie der Antrag aussehen soll oder was ihm beigefügt werden muss“, erklärt Nowosatko. Solange der Freistaat seine Hausaufgaben nicht macht und diese Vergaberichtlinie veröffentlicht, kann auch vor Ort nicht entschieden werden, wer wofür wie viel Geld bekommt.

In seiner 31. Sitzung am 5. Dezember hat der Kreistag den „Integrierten Fachplan für Familien im Altenburger Land“ beschlossen. Dieser beinhaltet familienpolitische Zielsetzungen des Landkreises, welche gleichzeitig Handlungsfelder und Schwerpunkte für die Förderung im Rahmen des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ 2019 darstellen, informiert das Landartsamt via Presseerklärung. Bis 31. Januar nehme die Behörde für das Förderjahr 2019 Konzepte zu Projekten entgegen, mit denen die Lebensbedingungen von Familien im Altenburger Land verbessert werden sollen, ruft das Landratsamt in diesem Zusammenhang auf und verweist auf die Dokumente mit den Details auf der Homepage des Altenburger Landes.

Beirat bewertet eingereichte Konzepte

Welches Konzept dann letztlich gefördert wird, wählt der „Beirat für integrierte Sozialplanung im Altenburger Land“ aus. Dieser wurde ebenfalls kürzlich ins Leben gerufen. Er soll unter anderem die Konzepte bewerten und dem Kreistag Beschlussempfehlungen geben, beschreibt Nowosatko den Weg zu den Fördermitteln, etwa um in Starkenberg die Dorfkümmererin weiter zu finanzieren. Laut Nowosatko werde der Beirat im Januar seine Arbeit aufnehmen. Vorausgesetzt, die noch ausstehenden Vergaberichtlinie liegt vor, könnte im Frühjahr das erste Geld fließen.

Informationen zu den Konzepten gibt es unter https://www.altenburgerland.de/sixcms/detail.php?id=366551&_nav_id1=2508&_nav_id2=4874&_lang=de

Von Jörg Reuter