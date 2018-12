Kosma

Wenn der Altenburger Ortsteil Kosma vollgeparkt ist, dann kann man einen Star im Kulturhof vermuten. Am Dienstagnachmittag hieß der Star Stefanie Hertel. Sie war on tour und bescherte ihrem Publikum vor dem eigentlichen Fest schon eine „Märchenhafte Weihnacht“ und dem Veranstalter ein so gut wie volles Haus. Und Stefanie Hertel fühlt sich in Altenburg fast wie zu Hause, weil ihre Muttertags-Show im Fernsehen seit Jahren hier im „Goldenen Pflug“ produziert wird. Sie kann nicht nur singen, sondern auch gut moderieren. Übrigens steht die nächste Show am 8. Mai 2019 an.

Man weiß nicht, mit welchen Erwartungen die Besucher nach Kosma gekommen sind. Noch immer haftet Stefanie Hertel etwas der Ruf der kindlichen Volksmusikdudlerin an. Nichts davon in Kosma. Wie sie das „Ave Maria“ von Franz Schubert sang und einen ganzen Saal zum ergriffenen Schweigen brachte, der sich nicht sofort entscheiden konnte, ob in frenetischen Beifall auszubrechen oder sie weiterhin mit Schweigen zu ehren ist, war mehr als eindrucksvoll und kennzeichnete den Charakter dieser Veranstaltung.

Tragische Geschichte zweier Bergleute

Es wurde eine Geschichte erzählt, ein Märchen eigentlich, eine tragische Geschichte zweier Bergleute in Klingenthal, die fast zu Tode kommen und sich davor als Vater und Sohn erkennen. Dazu gibt es viel Musik: neues, noch Unbekanntes und Erzgebirgisches, wie wir es aus der Vergangenheit kennen. Wunderschöne Balladen, Soli und Ensemble-Lieder. Es ist eine erzgebirgisch-vogtländische Weihnacht in einem wunderschönen Bühnenbild mit beschneiten Tannen und einem typischen Vogtlandhaus und stimmungsvoll ausgeleuchtet. Es ist auch Weihnachten ganz in Familie. Stefanie Hertel, ihr Vater Eberhard Hertel und ihr Ehemann Lanny Lanner erzählen die Geschichte in Wort und Ton. Über die gesanglichen Qualitäten der Stefanie Hertel muss man nicht mehr sprechen. Wer das angeführte „Ave Maria“ so singt wie sie, hat Stimme. Und erstaunlich ist, wie gut ihr Vater im fortgeschrittenen Alter noch bei Stimme ist. Zwei Musiker ergänzen das kleine Ensemble.

Abschluss der großen Weihnachtskonzerte

Diese Veranstaltung bildete eigentlich den Abschluss der zahlreichen großen unterschiedlichen Weihnachtskonzerte in der Altenburger Vorweihnachtszeit. Und vielleicht kam dieses dem ursprünglichen Sinn der Weihnacht von allen am nächsten. Das große Geheimnis der Weihnacht ist der Glaube an Wunder. Diesen Gedanken könnte man als Motto dieser Veranstaltung geben.

Das Wunder ist die Rettung der beiden Bergleute am Heiligen Abend, die durch Sprengung im Schacht und Einsturz einer großen Gesteinsmauer von den anderen Kumpels getrennt werden und mangels Sauerstoff in Ohnmacht liegen. Die ganze Geschichte ist stark religiös geprägt und findet ihr gutes Ende in der Erlösung der beiden durch die Lichtgestalt der heiligen Katharina, der Mutter beziehungsweise Ehefrau der beiden, wodurch sie auch erfahren, dass sie Sohn und Vater sind. Dieser Teil der musikalischen Erzählung kommt stark in die Nähe religiösen Kitsches und wird nur aufgehoben durch den Realismus der heimatgebundenen Lieder wie „Einmal im Jahr kommt ein Licht auf die Welt“ und durch das Lied vom kleinen Frieden.

Das Publikum ist gefangengenommen von der Dramatik des Geschehens und dessen künstlerisch niveauvoller Wiedergabe durch alle Beteiligten.

Es gab begeisterten Applaus.

Von Manfred Hainich