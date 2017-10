Drei Arbeiter bei Gasexplosion in Schmölln schwer verletzt

Schmölln. Am Dienstag gegen 15.35 Uhr ereignete sich im Schmöllner Ortsteil Nitzschka während Wartungsarbeiten an einer Gasleitung ein schwerer Arbeitsunfall, teilte die Polizei in Gera am Mittwoch mit. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einer Gasexplosion bei der drei Arbeiter schwere Verletzungen erlitten. Die Männer im Alter zwischen 47 und 53 Jahren wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen zum Arbeitsunfall aufgenommen.

Von LVZ