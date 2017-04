Altenburg. Michael Wolf hat ein Herz fürs Grüne. Deshalb begab sich Altenburgs Oberbürgermeister am Donnerstag ins Freie und griff im Ortsteil Knau mit Jürgen Vogel, der die Fielmann-Filialleiter in Altenburg leitet, zum Spaten. Grund: Die Pflanzung von drei Blutbuchen am Denkmalring, die der Optiker gespendet hat.

„Damit setzen wir einen weiteren kleinen Tupfer, damit Knau schöner wird“, sagte der OB. Zudem erinnerte er daran, dass die Pflanzaktion der Abschluss der Verschönerung des Platzes am Kriegerdenkmal sei. Letzteres habe man freigeschnitten, die Bus-Haltestelle von der Mitte des Platzes an den Rand verlegt, den Spielplatz modernisiert. „In ein paar Jahren wird es wunderschön aussehen mit dem Grün und den Blutbuchen.“

Für den Optiker hat das Spenden von Bäumen und Sträuchern Tradition. Nach einem Ginko an der Erich-Mäder-Schule und den Kastanien am Großen Teich sei dies die dritte Pflanzung in Altenburg, so Vogel. Außerdem habe man auch den Botanischen Garten unterstützt und mit dem Naturschutzbund in Haselbach eine Streuobstwiese angelegt. Bereits in den 1990er Jahren war Firmengründer Günther Fielmann sogar selbst wegen einer Aufforstung in Schmölln. Das rührt daher, dass er 1986 ein Umweltgelübde abgelegt hat. Dabei versprach Fielmann, für jeden Mitarbeiter pro Jahr einen Baum zu pflanzen. So kamen bis heute rund 1,5 Millionen Gewächse zusammen.

Von Thomas Haegeler