Altenburg

Das bei einem Unfall zerstörte Sprungbrett des Drei-Meter-Turmes im Altenburger Südbad funktioniert wieder. Das teilte die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) in einer Pressemeldung mit. „Beide Drei-Meter-Sprungbretter im Altenburger Südbad erhielten durch eine ortsansässige Firma neue Endlager“, hieß es.

Ein Plus an Sicherheit

Zusätzlich wurden die von der Firma empfohlenen Zusatzsicherungen an diesen Brettern, wie auch an den beiden Ein-Meter-Sprungbrettern, angebracht. Dieser zusätzliche Sicherheitsmechanismus ist nicht vorgeschrieben, aber das Mehr an Sicherheit war der Ewa den Aufwand natürlich wert.

Auch an den Ein-Meter-Brettern werden vorsorglich die Endlager ausgetauscht. Dies geschieht voraussichtlich kommende Woche. Da die Bretter unterschiedliche Bauweisen aufweisen, bedarf es bei den Ein-Meter-Brettern einer längeren Vorbereitung durch die beauftragte Fachfirma, so die Ewa.

Unfall mit Leichtverletztem

Am 21. Juli hatte es im Südbad einen Unfall auf dem Sprungturm gegeben, als eines der beiden Drei-Meter-Bretter abriss. Dabei verletzte sich ein Badegast leicht. „Aufgrund eines defekten Lagers löste sich – trotz engmaschiger Routinekontrollen – das Sprungbrett“, erklärte die Ewa.

„Wir freuen uns, dass der junge Mann, der sich bei dem Badeunfall beim Drei-Meter-Brettverletzt hat, die Lust am Schwimmen im Südbad nicht verloren hat. Seine Besuche zeigen dies“, erklärte nun die Ewa.

Saison bisher voller Erfolg

Daneben spielen die hohen Temperaturen der Besucherstatistik des Bades in die Hände. Mit Stand vom 8. August zählte das Südbad seit der Saisoneröffnung am 19. Mai bereits 35 902 Gäste. Damit sind bereits jetzt die Besucherzahlen der gesamten Vorsaison deutlich übertroffen. 2017 besuchten insgesamt 32 727 Gäste das Bad.

Der bisherige Tages-Besucherrekord für dieses Jahr wurde am 31. Juli erreicht, teilt die Ewa weiter mit. Bei Temperaturen von 36 Grad suchten 1648 Badegäste Erfrischung im kühlen Nass. Trotz sehr heißer Folgetage wurde dieser Höchststand bisher nicht überboten.

Von Jens Rosenkranz